"ISPISALI SMO ISTORIJU, ALI NIJE BILO LAKO'' Danilo Anđušić o vremenu provedenom u Partizanu

Danilo Anđušić osvojio je sa Partizanom ABA ligu i bio na korak od ulaska na fajnal-for Evrolige pre dve sezone. Došlo je ovog leta vreme za rastanak sa crno-belima, a srpski košarkaš je prokomentarisao vreme provedeno u Humskoj.

- Nije završeno kako smo želeli - počinje sa uzdahom Anđušić razgovor za Mocart sport i nastavlja:

- Volim da kažem, a pričao sam i sa Željkom... Mnogo lepih trenutaka, ali i teških. Nije bilo sredine. Ove sezone je bilo baš teško. Posle te prve sezone, nebitno kakva je bila uloga na terenu, igra, zajedništvo i sve što smo doživeli, bilo je nezaboravno i ispisali smo istoriju. Vratili smo navijače, deca su se vratila na tribine i to mi je najdraže. Imaju želju da prate košarku i tu smo uradili jako lepu stvar.

Ipak, verovatno je bilo mnogo lepo biti ponovo u Partizanu.

- Tako je. Bez obzira na teške trenutke, meni je drago što sam se vratio u Partizan. Ispisali smo zajedno istoriju. Neke stvari su mi se ostvarile što nikada nisam ni sanjao, bio sam na nekim utakmicama kapiten Partizana, što je malo ko doživeo. To su stvari koje ću pamtiti i naravno osvajanje ABA lige posle 10 godina i moj prvi trofej Jadranske lige u karijeri. To su lepe stvari koje su se dešavale i koje su za nezaborav. Iskreno, nije mi bilo lako kada sam gledao neke klipove... Bukvalno me rasplače. Rasplaču me trenuci zajedništva, jer sam želeo da moja deca odrastaju u tome. Da dožive da cela hala skandira ime njihovog tate. Bili su deo toga, to je nešto neprocenjivo i jako mi je drago što sam bio deo toga, uz sve teške trenutke kojih je bilo mnogo, kako individualno, tako i timski.

