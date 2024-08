''JOKIĆ NE BI IMAO ŠANSE PROTIV OLAJDŽUVONA!'' Pomoćni trener Bostona smatra da Srbin ne bi ništa mogao protiv nekadašnjeg NBA asa

Pomoćni trener Boston Seltiksa, Sem Kasel, uporedio je nekadašnjeg najboljeg igrača NBA lige Hakim Olajdžuvana sa Nikolom Jokićem.

FOTO: Tanjug/AP

Kasel je bio gost u šou programu Drejmonda Grina i tu nije baš pohvalno govorio o aktuelnom MVP-iju NBA lige.

Podsetimo, Sem je igrao 248 utakmica zajedno sa Olajdžuvanom.

- Hakim je zver u oba smisla na terenu. On je u Top 10 u svakoj kategoriji u NBA, ukradenim loptama, skokovima, poenima. Mislim da bi Jokić dao više poena, ali Hakim bi ga nadigrao zbog stalnog pritiska. On pod košem ne bi nadigrao Hakima, to se ne bi desilo. Na drugoj strani terena, Jokić nema šanse. Znate, Džoel Embid mu je zadavao probleme ofanzivno, ne bi imao bi šansu protiv Hakima. Mislim da je Hakim imao kontra potez za sve što biste uradili defanzivno - smatra Kasel.

