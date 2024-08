KAKVA ČAST, U DRUŠTVU SA LEGENDOM: Čuveni košarkaš u poseti srpskim basketašima (FOTO)

Basket reprezentacija Srbije teško je doživela poraz od ekipe Litvanije i rano ispadanje sa Olimpijskih igara. Ali...

Od ovih se očekivala medalja i to ona najsjajnija, zlatna, najavljivali su i oni to, ali su u četvrfinalu doživeli poraz. Igra nije bila na zavidnom nivou kako oni umeju da igraju, to ih je koštalo ispadanja sa turnira, a od medalje ništa.

Bili su vidno razočarani u tim momentima, ali i svesni da ih uskoro očekuje Evropsko prvenstvo i nova prilika za borbu i osvajanje medalju.

Prvih nekoliko dana nakon završetka Olimijskih igara iskoristili su za mali predah, ali je vreme za povratak na teren i pripreme za nastavak sezone.

Tako su, dvojica igrača nacionalnog tima i članovi Uba, Marko Branković i Strahinja Stojačić bila na terenu, vredno trenirajući. Usledila je jedna veoma važna poseta - pojavio se čuveni kineski košarkaš, Jao Ming:

Fotografiju je na društvenoj mreži "Instagram" podelio je Strahinja Stojačić uz kratak opis.

- Sa legendom - napisao je Stojačić.

