KOŠARKA U ŽALOSTI: Svet je napustio legendarni trener Lazar Lečić, koji je jednom usred meča naterao igrača da čuva - sudiju, a evo i zašto

Lazar Lečić, legenda jugoslovenske i makedonske košarke, preminuo je u ponedeljak u 85. godini, a među brojnim njegovim dostignućima su i sjajne anegdote koje su obeležile ovdašnji sport krajem 20. veka.

Jedna od njih desila se u krcatoj hali "Tivoli" u Ljubljani, gde je Lečić vodio ekipu Rabotničkog protiv domaće Olimpije.

Ljubljančani su imali prednost, pa je čuveni trener zatraži tajm-aut, posle kog je jedan njegov igrač počeo da čuva - sudiju Dragaša Jakšića!

Iskusni arbitar je došao do Lečića i upitao ga:

- Dobro, Lazo, šta radi ovaj tvoj igrač?

A odgovor je glasio:

- Rekao sam mu da bude tik uz tebe jer sam shvatio da si ti najbolji igrač Olimpije. Zar nije tako, Jakša?

Svi su prasnuli u smeh, a, kako kažu očevici, sudija - najviše.

Lazar Lečić - biografija

Lečić je bio deo stručnog štaba košarkaške reprezentacije Jugoslavije koja je 1970. godine osvojila titulu prvaka sveta, dok je postavio temelje moderne makedonske košarke.

Karijeru je počeo u skopskom Rabotničkom gde je igrao od 1957. do 1962, a zatim ostao kao trener tog tima koji je vodio prvo od 1962. do 1972, a zatim od 1975. do 1978. godine.

Radio je i u MZT Skoplje i Nikol Fert iz Gostivara, gde je imao poslednji angažman u sezoni 1999-2000, a bio je trener van Makedonije - u Borcu iz Čačka, ljubljanskoj Olimpiji, novosadskoj Vojvodini i grčkom Arisu.

