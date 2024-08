KOŠARKAŠKI SVET TUGUJE: Umro čuveni trener Lazar Lečić

Lazar Lečić, legenda jugoslovenske i makedonske košarke, preminuo je u ponedeljak veče, u 85. godini.

Foto: EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

Lečić je bio deo stručnog štaba košarkaške reprezentacije Jugoslavije koja je 1970. godine osvojila titulu prvaka sveta, dok je postavio temelje moderne makedonske košarke.

Karijeru je počeo u skopskom Rabotničkom gde je igrao od 1957. do 1962, a zatim ostao kao trener tog tima kojeg je vodio prvo od 1962. do 1972, a zatim od 1975. do 1978. godine.

Radio je i u MZT Skoplje i Nikol Fert iz Gostivara, gde je imao poslednji angažman u sezoni 1999-2000, a bio je trener van Makedonije - u Borcu iz Čačka, ljubljanskoj Olimpiji, novosadskoj Vojvodini i grčkom Arisu.

(Telegraf sport)

BONUS VIDEO: MADRID ČEKAO I DOČEKAO: Kilijan Mbape konačno Realov

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.