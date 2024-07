"TO ŠTO ON TRAŽI JE MOGLO PRE 20 GODINA"! Bivši igrač Partizana žestoko udario na Željka Obradovića

ŽELjKO Obradović je najveći trener koga je košarka ikada videla. Ne postoji trofej koji trener Partizana nije osvojio, kako u klupskoj, tako i u reprezentativnoj košarci, izuzimajući Olimpijske igre. Ali...

Poslednja sezona u Humskoj je bila više nego loša, a legendarni starteg nije bio ni na istim talasnim dužinama sa većinom igrača, pa je odlučio da promeni kompletan tim.

Renoviranje ekipe je u punom jeku, a jedan od onih koji nije ispunio očekivanja u crno-belom dresu je i Mateuš Ponitka. Poljak je udario na Obradovića i smatra da mora da ukine perfekcionistički pristup ukoliko želi rezultate sa modernim igračima.

- Imao sam nekoliko otvorenih razgovora sa trenerom tokom sezone. Mislim da sam bio iskren i da sam pričao objektivno. Naravno imao je i on svoju stranu u čitavoj priči koju poštujem. On je izvanredan trener i to je pokazao na delu – rekao je Poljak za Mocart Sport.

Ponitka je "prebacio" Obradoviću da se zaglavio u prošlom vremenu...

- On traži perfekcionizam, a to je teško izvesti. Posebno sa igračima koji imaju moderan mentalitet. Baš je teško sprovesti u delo ono što Željko želi. On zaista hoće da igramo košarku na pravi način, timski, perfektan, ali neke stvari baš teško prolaze. Da se možda vratimo na neka ranija vremena od pre 15 ili 20 godina, možda bi lakše išlo, ali u ova nova vremena… Teško je tražiti perfekciju, a on je perfekcionista i sve mu je u detaljima. Zbog toga je doduše i osvajao trofeje koje je osvajao.

