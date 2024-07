DOBRA VEST ZA SRBIJU: Jedan od najvažnijih igrača Sjedinjenih Američkih Država propušta susret sa "orlovima"?

Košarkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država putuje u Pariz na Olimpijske igre, ali će prvi meč protiv selekcije Srbije, najverovatnije propustiti jedan od najvažnijih igrača.

Kako je saopštio selektor Amerikanaca Stiv Ker, Kevin Durent će biti u sastavu na Olimpijskim igrama, ali zbog povrede će morati polako da ga uvode u ritam i pitanje je da li će moći da zaigra u prvom meču.

Iako je postojala bojazan da će čuveni NBA igrač propustiti Olimpijske igre, ove navode je demantovao i njegov saigrač Dru Holidej.

"Ne... To je Kevin Durent. O čemu pričamo? To je KD. On mora da bude tu", kratko je prokomentarisao Holidej.

Meč između Amerike i Srbije je na programu u nedelju od 17 časova i 15 minuta.

