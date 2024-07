PETRUŠEV OTKRIO KO DRŽI GOVOR U SVLAČIONICI: Stegli smo Ameriku, nisu to očekivali

Poražena je košarkaška reprezentacija Srbije od Sjedinjenih američkih država u okviru priprema za Olimpijske igre, a Filip Petrušev nakon meča stao je pred novinare.

Petrušev je na početku analizirao meč.

- Dobro smo ušli u utakmicu. Možda nismo odigrali najpametnije. Pravili smo glupe faulove na šutu. Treba se navići kada igraš protiv Amerikanaca, drugačije igraju oni, ali i sudije takođe promene kriterijum. Drugo poluvreme su nas pritisli, igrali sa pritiskom na lopti. Jako u skokovima i duelu. Jedno veliko iskustvo, pogotovo što ćemo igrati zajedno u grupi, počeo je Petrušev.

Otkrio je i u čemu je razlika igrati protiv Amerikanaca u odnosu na ostale selekcije.

- Mislim da se najviše svodi na trčanje i igru jedan na jedan. Ako gubite lopte, jako je teško stići ih jer su neviđene atlete. Bitno je da vodimo računa o odbrani i lopti. Kod njih ne kruži mnogo lopta. Moramo da budemo spremni za to.

Upitan je da li je prvo poluvreme recept kako treba igrati protiv Amerikanaca?

- Recept je, i treću smo četvrtinu kasnije pogodili par trojki. Ušli smo bez poštovanja u meč. Stisli smo ih i oni to nisu očekivali. Izgubili su par lopti. To je znak kako treba sa njima da se igra 40 minuta. Možda nismo još uvek spremni za to, ali bićemo.

Petrušev je otkrio i da li je Jokić nešto rekao posle meča?

- Ništa, Avram (Avramović) drži motivacioni govor posle meča.

Lebron, ima čovek 40 godina i kreće se bolje od svih. Kari, koji ne promašuje.

Spremamo se i dalje, bićemo spremni za Pariz što je najbitnije.

- Fokus nam je na svakoj utakmici. Znamo koje utakmice moramo da dobijemo. Još uvek se spremamo, kada odemo tamo razmišljaćemo o tome.

