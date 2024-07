''NA OVOME MORAMO DA PORADIMO!'' Peti Mils za ''Novosti'' nakon duela Srbija - Australija

Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Australije sa 84:73 u pripremnom meču za Olimpijske igre u Abu Dabiju. Jedan od najboljih košarkaša ''kengura'' svih vremena, Peti Mils, dao je intervju za ''Novosti'' nakon ovog meča u kom je bio najefikasniji pojedinac.

Koji segment igre treba Australija da poboljša za Olimpijske igre?

- Mislim da moramo da poradimo na izgubljenim loptama, sinoc protiv Amerike i posebno veceras protiv Srbije smo bili neoprezni sa loptom sto stvara momentum protivničkoj ekipi - rekao je Mils, pa dodao:

- Ako bi mogli to da popravimo, igrali bi bolje, ali to će doći vremenom, kada se uigramo. Oovo nam je tek treća utakmica zajedno, a to bi izdvojio kao najveću manu za sada.

