ŠPANCI PIŠU: Nakon Kevina Pantera još jedan košarkaš Partizana odlazi u Barselonu?!

Kako piše španski portal ''''Encestando''' Barselona želi da u svojim redovima vidi još jednog košarkaša Partizana nakon što su doveli Kevina Pantera, a u pitanju je centar crno-belih Bruno Kaboklo.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

- Barselona je već zaboravila na Dilana Osetkovskog i traži sličan profil igrača koji može da igra kao četvorka i petica. Iz tog razloga, nakon razmatranja imena poput Timana iz Albe Berlin i drugog Nemca, Fojtmana, sada je u razgovorima sa Brunom Kaboklom, kako saznajemo, koji bi se tako odvojio od Partizana - piše pomenuti španski portal i dodaje:

'- On je jesenas stigao u srpski tim i na 27 utakmica u Evroligi prosečno je beležio 9,4 poena uz 70 odsto u šutu za dva poena i 50 odsto u trojkama plus 4 skoka. Visok je 2,07 metara i u septembru će napuniti 29 godina. On je internacionalac sa Brazilom i biće na Olimpijskim igrama za nekoliko dana sa svojim timom, čiji je on vitalni deo.

On je igrač kojeg Barsa posebno voli zbog njegovih vrlina na obruču i fizičke snage. Ali on bi zauzeo poziciju van EU, drugi u timu Barse koji bi bio potpisan jer je drugi Džabari Parker. U Evroligi to nije bitno, već u ACB takmičenjima - piše španski list.

Ipak, u tekstu se dalje otkriva da Kaboklo nije jedina opcija, već je u igri i hrvatski košarkaš Luka Šamanić, za koga se ističe da je ''jeftinija opcija'', uz dodatno objašnjenje:

- Saznajemo da je Šamanić ponuđen Barseloni. Nakon što je završio sezonu sa Juta Džezom, trenutno je slobodan igrač u NBA i dostupan je. U sezoni 2018-19 branio je dres Barselone, a zatim su ga draftovali San Antonio Sparsi i otišao je. Za nekoliko nedelja napuniće 24 godine i visok je 2,08 metara. On je sasvim drugačiji igrač od Kabokla i sa mnogo manje iskustva u eliti, ali ne bi zauzeo poziciju van EU u ACB-u - piše 'Encestando''.

