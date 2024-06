RASULO U REPREZENTACIJI: Plejmejker neće igrati ovog leta - pravi razlozi nisu poznati?

Košarkašku reprezentaciju Grčke očekuje kvalifikacioni turnir za odlazak na Olimpijske igre, a na taj turnir moraće bez jednog od najvažnijih igrača Kostasa Slukasa.

FOTO: Profimedia

Kako je zvanično javio košarkaški savez Grčke, igrač Panatinaikosa će odsustvovati zbog povrede lista, međutim, ono što je Slukas rekao posle finalne serije, deluje kao da ne želi da igra za nacionalni tim.

- Veoma sam zabrinut, posebno zbog ponašanja igrača koji će mi biti saigrači u reprezentaciji. Nikada ne bih napao saigrača iz reprezentacije. Ne brine me Isaija Kanaan, ne takmičim se s njim. Zabrinulo me je ponašanje ljudi sa kojima ću dane provoditi u reprezentaciji. Bio sam laka meta navijača Olimpijakosa, ali izvinjenja su stigla u privatnim porukama. Još ih imam. Ja sam čist, nikoga ne provociram, a možda i imam svoj ego, ali nikoga ne vređam i ne ponižavam. Ne trebaju mi nikakva izvinjenja. Ne treba mi ništa. Reprezentacija nije pitanje za mene, igram za reprezentaciju od svoje 11. godine. Otac me je kao dečaka vodio na utakmice i uvek sam nosio dres reprezentacije. Razumem šta to znači i koliko ljudima znači i zato sam tužan zbog svega što se desilo u finalu. Najvažnije mi je da se borim za Grčku, ali sam veoma razočaran - rekao je Slukas, nakon finalne utakmice, što jasno ukazuje na nezadovoljstvo jednog od najboljih igrača.

Olimpijske igre su na programu od 26. jula do 11. avgusta.

