HRVAT PRELOMIO! Evo gde će Mario Hezonja nastaviti karijeru

Real Madrid osvojio je titulu prvaka Španije pobedivši Mursiju i u trećoj utakmici, a nakon trijumfa hrvatski as Mario Hezonja stao je pred novinare i otkrio gde će nastaviti karijeru.

Foto: EPA-EFE/Juanjo Martin

Na njegovu poruku da će se sa saigračima boriti za nove titule, novinarka ga je upitala da li to znači da ostaje u Madridu? Hezonja je odgovorio kratko i jasno:

- Da. Sad počinje deo sezone u kom će kancelarije da rade svoj deo posla. Osećam se loše jer smo izgubili titulu prvaka Evrope u najlošijoj utakmici godine. Želeo bih da vratim navijačima još mnogo titula u predstojećim godinama. Ja sam perfekcionista i uvek želim da osvojim sve, a mi smo kao porodica - rekao je Mario Hezonja.

Tim rečima je Mario srušio snove navijača Partizana, koji su kao na iglama čekali da čuju njegovu odluku o nastavku karijere, ali im se ove reči sigurno neće dopasti.

S obzirom na to da je Hezonja ugovor sa Realom imao do kraja 2023/24. sezone, on je nakon osvajanja titule prvaka Španije maltene momentalno postao slobodan igrač i može nesmetano da bira gde će nastaviti karijeru.

To je stvar koja je veoma radovala navijače Partizana, koji su gajili nadu da bi Hrvat mogao da obuče dres kluba za koji od detinjstva navija, a čak su mu i slali pozive putem društvenih mreža.

Međutim, kako trenutno stvari stoje, šansa da se to dogodi je minimalna, pošto je Hezonja odmah nakon osvajanja titule dao izjavu kojom je potvrdio želju da ostane u Realu.

BONUS VIDEO: EURO 2024: Navijači Srbije dočekali fudbalera pred hotelom u Nemačkoj

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.