DONČIĆ ŽELI KAO JOKIĆ: Dalas i Boston večeras posle ponoći započinju bitku za naslov NBA šampiona

PROŠLE godine, košarkaški svet je bio pod nogama Nikole Jokića i Denver Nagetsa, koji su dominantnim plej-of izdanjem pokorili NBA ligu i stigli do prve titule u istoriji franšize. Godinu dana kasnije, još jedan Balkanac je na pragu istorije kao lider svog tima. Luka Dončić i Dalas Maveriksi večeras posle ponoći (2.30) protiv Bostona u "TD gardenu" započinju put ka tituli u najjačem košarkaškom takmičenju na svetu.

Prve dve utakmice igraće se pred navijačima Seltiksa, serija se potom seli u Teksas a pehar Lerija O'Brajana, podići će ekipa koja prva upiše četiri trijumfa. Dalas će u ovogodišnjem finalu juriti drugi pehar u istoriji franšize, dok će Boston pokušati da se domogne 18. i tako pretekne Lejkerse sa kojima je izjednačen na vrhu liste najtrofejnijih NBA franšiza.

Kid gleda u Rajlija, Rasela... DžEJSON Kid je bio deo sastava Dalasa koji je 2011. Dirk Novicki odveo do prve titule u NBA. Danas kao trener, Kid će pokušati da ostvari uspeh koji su retki imali kroz istoriju NBA. Kao igrači i trener sa istom franšizom, titule su dizali Bil Rasel (Boston), Pet Rajli (L. A. Lejkersi), Bili Kaninghem (Filadelfija)...

Dončić i društvo morali su težim putem do finala. U plej-of su zakoračili kao peti tim na Zapadu i potom izbacivali Kliperse (4:2), prvoplasiranu Oklahomu (4:2), pa zatim i Minesotu (4:1), dželate Denvera. Slovenac je uprkos povredi kolena dominirao (28,8 p., 9,6 sk., 8,6 as.) u svakoj seriji, poneo je i priznanje za MVP finala Zapada, ali jasno je da u perspektivi, to sve deluju kao utešne nagrade u odnosu na pobednički pehar.

- Bio je veoma težak put, ali nije završen. Ima još posla, moramo da upišemo još četiri pobede. Mi smo sjajan tim, ali ono još važnije jeste da imamo sjajne momke u timu počev od igrača do trenera. Držimo se zajedno, igramo košarku, uspeli smo da pobedimo neke veoma dobre ekipe na putu dovde. Sada nas čeka najbolji tim u ligi koji je imao najbolji skor u ligaškom delu. Moramo da odigramo sjajnu košarku kako bismo ih pobedili - poručio je Luka.

Na putu do finala, Dončić je imao veliku podršku u liku Kajrija Irvinga, šampiona iz 2016. godine sa Klivlendom. Irving se ponovo vraća u Boston nakon ne baš najlepšeg rastanka sa Seltiksima i smiruje tenzije koje su pratile njegove nastupe u "TD gardenu" po odlaska iz tima.

- Imao sam teška vremena u Bostonu, suočavajući se sa smrću u mojoj porodici i stvarima van terena koje nisam bio spreman da rešim. Sada kada mogu da se izrazim kako se osećam, spreman sam da se vratim u Boston. Znam da igramo protiv sjajnog tima koji je izborio put do NBA finala. Strašan su i pošten protivnik, očekujem da najbolji tim na kraju pobedi - dodao je Kajri.

Boston će gledati pre svega u Džejsona Tejtuma i Džejlena Brauna koji su do sada ispunili svoj deo posla u plej-ofu. Seltiksi su izgubili samo dva meča na putu do finala, po jedan od Majamija i Klivlenda pre nego što su počistili Indijanu u konferencijskom finalu. Imali su i najbolji skor u regularnom delu (64 - 18), neke istorijske brojke kada je napad u pitanju i važe za favorita.

- Mnogo smo naučiči iz prethodnog nastupa u finalu i ovog puta, verujemo da će biti drugačije. Kao što sam rekao, već smo bili ovde i ostali kratki za titulu. Ovo je sjajna prilika i druga šansa za nas da se domognemo pehara - istakao je Tejtum u najavi finala.

