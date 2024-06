"TO JE TORTURA!" Željko Obradović besan nakon što je Partizan sedmi uzastopni put izgubio od Zvezde

Crvena zvezda i Partizan su se sastali u ponedeljak u prvoj utakmici finala KLS lige, a dramatičan kraj ovog meča iznedrio je i zanimljivu konferenciju za štampu koju je održao trener crno-belih, Željko Obradović.

Podstimo, Crvena zvezda je u istinskom trileru pobedila Partizan i povela sa 1-0 u finalnoj seriji koja se igra na dva trijumfa.

Obradović je, izašavši pred novinare, ovako započeo svoje obraćanje:

- Neizvesna je bila utakmica, u završnici imali smo nekoliko prilika za preokret i trijumf, ne bi bilo nezasluženo ali... Čestitke Crvenoj zvezdi na pobedi. I... Neke stvari koje sam pričao ranije ne bih sada da ponavljam, evidentne su ponovo bile. U situaciji kada smo ostali bez visokih igrača, probali smo da reagujemo na treningu, da neke stvari promenimo i... veoma sam ponosan kako smo uspeli da odigramo sa praktično dva treninga. Zaista mogu da čestitam mojim igračima na svemu što su uradili danas. Sreda: nova utakmica, nova priča. Pa ćemo da vidimo - započeo je Obradović.

Usledila su dva "spojena" pitanja, o sedmom uzastopnom porazu od Zvezde i tome što se kapiten Partizana Kevin Panter ne pozdravlja sa igračima crveno-belih posle mečeva, ponovo:

- Ja sam već pričao kako je izgledalo i na šta je ličilo finale ABA lige i nemam ništa da dodam. Rekao sam da je to... svima koji se i malo razumeju u košarku, sve je jasno! A što se tiče Pantera, nemam pojma, ne mogu da odgovorim u njegovo ime... Ja to nisam video, ne obraćam pažnju, ali mislim da se igrači pozdravljaju i pre i posle utakmice... Eto, za to ne znam, nema razloga da vam ne verujem, ali, stvarno ne znam. Zatekli ste me i nemam pojma - rekao je Željko Obradović.

Posle postavljanja novog pitanja na konferenciji, trofejni stručnjak se još jednom vratio na kapitena crno-belih.

- Izvinite, još nešto da dodam o Panteru. To odavno nije viđeno u evropskoj košarci da jedan igrač doživljava torturu na terenu. Torturu doživljava! Protiv njega se ne igra košarka. Protiv njega se igra svaki drugi sport, ne košarka! Mogu da napravim (video)klipove, mogu da vam pokažem... To je strašno, koliko batina dobija, koliko ga prebijaju! Kad smo kod Kevina Pantera. Izvinjavam se - obratio se Željko Obradović novinaru na čije pitanje nije odmah odgovorio.

A ono se odnosilo na igru sa četiri beka:

- Ja sam vam rekao da smo mi imali dva dana (za pripremu meča sa tzv. "niskom postavom"). Da li vi mislite da ću ja da izvedem neku petorku koju nismo vežbali na treningu? Da li mislite da je to moguće na ovom nivou? Čovek sedi na klupi, pa ćemo mi sad da izvedemo ovih pet, (uvedemo novih) i kažemo "uđite, radite nešto". Pa, valjda smo ozbiljniji malo? Kad kažem da sam ponosan na to kako smo radili dva dana, ponosan sam kako smo radili. Naravno, posle (dobrog Partizanovog početka drugog poluvremena), dolazi ono što protivnički tim uradi, a oni su nas kaznili 'dole' (pod košem). Probaš da se adaptiraš... To je utakmica. To je koncentracija. Ceo život je upravo koncentracija. To je to - rekao je trener Partizana.

Upitan da pojasni koje to stvari "neće opet da ponavlja", Obradović je odgovorio ovako:

- Nemojte, molim vas, zaboleće vas glava! Nemojte da se pravimo naivni, da ne znamo o čemu se radi. Uzmite tabelu Evrolige poslednje dve godine, pogledajte i sve će vam biti jasno. Pogledajte gde smo završili mi i Zvezda. Pa onda uporedite malo. Prosto i jednostavno. A ja sam siguran da vi to znate. Kao što i svi znaju. Samo što... eto, tako je kako je. U svakom slučaju hvala, veoma je interesantno - zaključio je Željko Obradović.

Druga utakmica na programu je u crno-beloj Areni: Partizan će biti domaćin već u sredu od 20 časova u najvećoj srpskoj dvorani, a eventualna majstorica bila bi odigrana u subotu.

