KATALONCI GRME: Barselona besni na sudije posle poraza od Real Madrida

Košarakaši Barselone poraženi su od ekipe Real Madrida 104: 98 u drugoj utakmici polufinala plej ofa španskog prvenstva, a trener Katalonaca Rože Grimau i igrač Aleks Abrines komentarisali su suđenje posle meča.

Foto: EPA-EFE/Filip Singer

Grimau je istakao da kriterijum nije bio isti na obe strane.

- Kontakti nisu bili u našoj službi večeras, nismo mogli odatle da naplatimo nešto i da iznudimo faulove, uveren sam da će neko jednog dana svirati sve to. Od prvog minuta nam nisu svirani neki faulovi. To je osećaj koji imam i verovatno sam glup što to govorim - rekao je strateg Barselone.

Aleks Abrines rekao je da su košarkaši Reala radili isto što i oni, s tim što je kluba Barselone kažnjena tehničkom greškom.

- Sudije stalno gledaju u našu klupu, a klupa Real Madrida se ponaša isto. Dali su nam tehničku jer smo tražili u jednoj situaciji da sviraju grešku u koracima. Takve stvari demorališu. Ako je standard isti za oba tima, onda neka bude tako. Ali kada se jednom timu sudi na jedan način, a vaš rival uradi isto i njemu to ne sudite, onda je to problem - rekao je Abrines.

Sledeći meč je na programu u nedelju od 18 časova i 30 minuta.

