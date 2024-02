KAKO JE RADONJIĆ "UBIO" PANATINAIKOS: Ergin Ataman "pecnuo" kolegu kog "delije" vole

Trener Panatenaikosa i selektor košarakške reprezentacije Turske dao je zanimljiv intervju za truski ''Hurijet''

Foto: EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

On je komentarisao kako se gleda na trenere u Turskoj.

- Pored profesionalizma, u Turskoj postoji nedostatak poštovanja i interesovanja. Dva puta osvojite titulu Evrolige i ljudi vas ne poštuju. Navijači i štampa odmah počnu da vas kritikuju ako izgubite meč ili dva u Turskoj - izjavio je Ataman.

On je dodao da je u Atini drugačija klima.

- Ljudi su me dočekali sa ljubavlju. Kada sam izašao na ulice videli su me kao spasioca iz Turske. Oseća se interesovanje kada radite u Atini. Javnost, mediji, administracija su potpuno fokusirani na košarku. Igrate u velikoj hali, protiv velikana kao što su Real Madrid i Barselona. To vam daje motivaciju. Na startu sezone izgubili smo od Olimpijakosa sa 25 razlike u Superkupu, ali svi su govorili otprilike: "U redu je, učinićeš ovaj tim šampionom" .Nevoljno sam izašao na ulicu, ali ljudi su pokazali da veruju u mene. Nijedan restoran ili kafeterija mi neće dozvoliti da platim. Naravno, i u Turskoj sam dobio ljubav, ali u Atini postoji prava odanost. Ljudi kažu "Imamo trenera koji je osvojio Evroligu dva ili čak tri puta". Prate sve. Stvari su krenule odlično od mog dolaska. Niko nije očekivao, jer smo napravili preko 10 potpisa za tim koji je prošle godine bio mrtav - objašnjava Ataman, a komentarom "mrtav" prilično je "pecnuo" svog kolegu, Dejana Radonjića, koji nije uspeo da ostvari uspehe sa zeleno-belima iz Atine.

Ataman je pored ovoga dodao da nikad ne bi mogao da preuzme ekipu Fenerbahčea, ali da bi voleo da se, kada završi profesinalnu karijeru da se oproba kao funkcioner i to u svom matičnom klubu.

- Fenerbahče je bio moj najveći rival i suočio sam se sa njima mnogo puta. Imam pet titula protiv Fenerbahčea. Ovo stvara ozbiljnu konkurenciju. Osim toga, iskreno sam priznao da sam navijač Galatasaraja. Zahvaljujući Galatasaraju osvojio sam Evrokup i postao član Upravnog odbora. Nakon što sam napustio košarku, moj cilj je da postanem predsednik Galatasaraja, tako da neću raditi za Fenerbahče. Postavio sam svoje ciljeve i poštujem Fenerbahče. Ne mogu da radim za njih. Oni znaju moj identitet, nikada mi neće dati ponudu. Ne bi bilo u redu - objasnio je Ataman.

BONUS VIDEO: SVI KAO JEDAN: Igrači i navijači Zvezde zajedno proslavili Kup Koraća

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.