AKO JOKIĆ NIJE SPREMAN BOLJE DA NE IGRA: Pešić o Dubaiju, odlasku sa klupe Srbije... Ovo zanima celu zemlju!

KOŠARKAŠI reprezentacije Srbije susreli su se sa Finskom u prvom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Selektor Svetislav Pešić je nakon meča koji je uz turbulencije dobila naša selekcija izneo svoje utiske.

FOTO: Printskrin/FIBA/Jutjub

Reprezentacija Srbije igrala je protiv Finske, dobili su ubedljivo košarkaši Srbije, 77:61, ali su do trijumfa došli nakon velikog preokreta.

Nakon meča selektor Svetislav Pešić obratio se novinarima.

- Dušan Beslać i Nikola Đurišić igrali su prvi zvanični meč. Kao što svi znaju, igraćemo samo dva meča pred pripremu za Olimpijski turnir. Važno je da vidimo sve igrače na koje možemo da računamo. Bitno je bilo da pobedimo Finsku i da vidimo šta mogu da pruže igrači koji nisu igrali ranije. Pokazali su talenat. Meni je ovo važno da imamo što više igrača u rotaciji. Ne znamo kako će izgledati završetak sezone u Evropi.

Novinare je zanimalo i da li kvalifikacije za Evropsko prvenstvo vidi priliku da na delu vidi igrače pred Olimpijske igre i hoće li u slučaju grešaka neki biti otpisani?

- Nemoj previše da brinete kada se ja ne brinem. Ovo su kvalifikacije za sledeće Evropsko prvenstvo. Nijednog momenta nema kvalifikacija igrača za Olimpijske igre. Podsetiću vas na prvi meč kada smo igrali sa Litvanijom kada sam došao, bilo je 1500 ljudi. Pa vi vidite, očigledno je da se nešto desilo danas je bilo puno navijača, igrači daju maksimum. To je dosta teško. Ne zato što ja tražim izgovor. Iako ja uvek štitim igrače. Sve se promenilo. Vidite koliko traju sezone. Tamo negde do sredine ili u nekim zemljama trećoj nedelji juna. Početak Olimpijskih igara je 26. jula, treba igrači i da se odmore, a i da se pripremimo. Nema nikakvih kvalifikacija za igrače. Trudim se da razgovaramo, pomognem im da budu bolji igrači. Radujemo se što smo imali priliku da se nekoliko dana pripremamo u Beogradu.

Dotakao se i Gruzije, narednog protivnika koji je poražen od Danske.

Gruzija je iskusna ekipa. Biće rasprodata dvorana. Vi se čudite da li se u Danskoj igra košarka, igra se kao i u Finskoj. Mi jesmo osvojili mnogo trofeja u prošlosti, ali pred nama je novi izazov. Svi napreduju. Ako je moguće da i u Gruziji pobedimo, ispunili bismo cilj.

Upitan je o odličnoj atmosferi u svlačionici.

- Ne bih se vraćao na to. Bila je dobra atmosfera i na Evropskom prvenstvu. Kada je u pitanju timski duh dali su svi svoj maksimum. Znate kako, ništa ne uspeva kao uspeh. Ne gledamo proces nas zanima samo jesi li pobedio ili izgubio. Ja ne padam u nesvest ni kada pobedimo, ni kada izgubimo. Lakše je ako se postigne neki kontinuitet. Stalno govorim igračima da reprezentativni program podrazumeva interes, a ne karijere, već da kroz reprezentativnih programa trenirate protiv najboljih i pripremate se za igranje sa najboljima u Evropi i svetu. To je dobro za igrače i klubove.

O kadrovskoj situaciji, Pešić je rekao...

- Trifunović je imao povredu, pa bolest. Počeo je odmah da igra u klubu to se verovatno odrazilo. Povredio je zadnju ložu. Nije ništa ozbiljno. Ne pada nam na pamet da ga stavljamo u situaciju da se povredi. Žao mi je što mu se stalno nešto desi. Napredovao je fantastično, a kada je Partizanu puno pomogao desila mu se povreda. Što se tiče Dobrića i on je nedovoljno zalečen došao. Možda i tu ne želimo da rizikujemo. Rekli smo da neće igrati ovaj meč, videćemo... Bolje je naravno, možda igra, možda ne. Ne želimo da rizikujemo. Duga je sezona. On je novi igrač u Virutsu i samo ako se bude osećao dobro staviću ga u tim.

Detaljno je Pešić govorio o Finskoj.

Oni su, i pored toga što mi znamo njihove mogućnosti. Oni su nas pobedili pre tri, četiri godine, pobedili su i Hrvatsku i Sloveniju. Nije Finska kandidat za osvajanje Evropskog prvenstva, ali su domaćini, napreduju, razvijaju se. bili smo spremni na to. Želeli smo da im odgovorimo na agresivnost, ali pre svega da nađemo ritam igre, da iz tog pozicionog napada da igramo naš sistem. Oni su odigrali izuzetno agresivno, isekli su nas. Sreća je bila da smo mi igrali dobru odbranu, uložili maksimum i vratili ritam. Promenili smo način, tražili unutrašnju igru. Preko Luke u prvom, i Petruševa u drugom poluvremenu. Važno je i pitanje uigranosti. Oni svi dolaze iz različitih klubova. Svuda je uticaj drugačiji. Jedni brane pik na ovaj način, a ovde kod mene na drugi. Pokušavam da se adaptiram, ali nisam spreman da menjam svoju filozofiju. Finska već pet godina igra u istom sastavu. Vi znate da smo u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo imali 41 igrača, Novi prozor, novi igrači. Teško je napraviti kontinuitet. Publika nas je podržala, kao da je osetila da nam stvarno trebaju. Podigli su nam samopouzdanje i krenuli da igraju prebrzo. To nam je pomoglo da uspostavimo ritam.

Neizbežno je bilo i pitanje o navodnom dogovoru sa Dubaijem i eventualnom odlasku sa klupe Srbije.

- Znam, i ja čujem je*i ga. Kod nas svi znaju i brinu tuđu brigu. To se ništa ne rešava sada. Pred igračima i mojim igračima su Olimpijske igre, šta će se posle dešavati. Ne planiram ništa, ako mislite na Dubaji, ne planiram. Ne znam šta ću da radim. Imam nekoliko ponuda, do sada sam ja odlučivao o familiji, sada će familija o meni. Daću maksimum da ispunimo ono što se od nas očekuje na Olimpijskim igrama. Šansa nam je velika da se dobro pripremimo i napravimo tim. Koliko ja znam nema pregovora sa Dubaijem, niti sam ih ja počeo. Bilo je ponuda nekih evroligaških klubova. Sve sam podredio Olimpijskim igrama. Šta će se posle dešavati ne znam. Ne znam ni hoću li da budem trener. Doći će vreme kada i ja moram da kažem dosta je bilo. I pre nego što sam došao da budem trener odlučio sam da ne budem trener, pa me je Marko, moj sin ubedio da uzmem reprezentaciju.

Pohvalio je Aleksu Avramovića.

- On mora da bude zdrav. On je, on je igrač koji mora da bude zdrav, da su mu noge zdrave. Ima ogromne mogućnosti, ali mora da bude zdrav. On je odigrao dosta dobrih utakmica i u Partizanu ali vi to zaboravite. Povrede mu utiču na samopouzdanje, ima veliku podršku od Željka Obradovića koji ga je stavio na poziciju jedan. Učinio je meni veliku uslugu.

Hoće li Nikola Jokić igrati na Olimpijskim igrama?

Često pričamo i Tarlać i ja sa Nikolom Jokićem. Prošle godine imao je tešku situaciju. Odigrao je preko 100 utakmica. Imao je i fizičke probleme. Nije bio ni mentalno ni fizički spreman. Do zadnjeg momenta se borio sa sobom da igra na Svetskom prvenstvu. Kada jednom odlučiš da igraš, od igrača se očekuje samo zlatna medalja i oni moraju da budu mentalno i fizički spremni i ako nisu, oni ne žele da ulaze u taj rizik. Zaboravljate koliko je igrača vrhunskih propuštalo ranije reprezentativne obaveze. Voleli bismo da bude spreman, ali ako nije, bolje da ne igra.

Medijima se obratio i kapiten Luka Mitrović.

- Teška utakmica kao što je običaj na početku kvalifikacija. Poremetili su nas na startu meča, iz toga su dolazili do lakih šuteva za tri poena. Kada smo uspostavili kontrolu i smirili igru onemogućili smo ih da trče i uveli ih u pozicioni napad što nama više odgovara, a potom ubedljivo i slavili.

Da li planira da igra na Olimpijskim igrama.

Dalek je put do Olimpijskih igara. Imamo preča posla već u ponedeljak, pa da se sezona privede kraju, pa ćemo videti na leto. Rekao je Mitrović.

O kapitenskoj ulozi, rekao je...

- To je izuzetna čast. Osećam se prelepo među ovim momcima. Dosta igrača igralo je na Svetskom prvenstvu i među njima se oseća posebna veza. Brzo sam se uklopio, rekao je Mitrović.

