"TARGETIRATI JEDNOG IGRAČA..." Željko Obradović i reakcija na agresivnost Zeka Ledeja na derbiju, a kako je tek opisao Zvezdinu pobedu!

Crvena zvezda i Partizan četvrti put su ove sezone igrali, drugi u ABA ligi, a po završetku vrlo zanimljivog večitog derbija desila se i vrlo zanimljiva konferencija za štampu trenera crno-belih, Željka Obradovića.

Podsetimo, Crvena zvezda je pobedila Partizan posle velike drame: vodila je i sa 21 poenom razlike, a na kraju strepela od pregledanja snimka poslednje akcije crno-belih, kada postignuti koš gostiju, uz zvuk sirene, nije bio priznat.

- Očigledno, bila su ovo dva različita poluvremena. Zvezda je otvorila meč sa tri vezana šuta za tri poena, mi tada i nismo igrali odbranu. Oni su rano stekli vođstvo, ali je onda u drugom poluvremenu reakcija našeg tima bila fantastična. Ponosan sam sa na igrače, jer smo čak došli u situaciju da pobedimo. Dobro, nije ušao taj šut Avramovića, i onaj jedan penal... Ma, i nije samo jedan penal promašen, ali svakako, bilo je neuporedivo bolje drugo poluvreme. Čestitam igračima na tome, kao što ću iskoristiti priliku da čestitam Zvezdi na pobedi koja je bila kakva je bila. Ima tu još nekih detalja utakmice koje ne bih sada da komentarišem, pogledaćemo snimak i videti šta se tačno događalo - započeo je Obradović svoju analizu.

Govor na poluvremenu?

Upitan šta je rekao svojim izabranici na poluvremenu, odgovorio je ovako:

- Mislim da su i oni (košarkaši Partizana) bili svesni slike koju smo dali u 1. poluvremenu, pa smo u drugom dobro radili sve ono što nismo radili dobro u prvom. Od kvalitetnije odbrane, do čitanja bolje Zvezdine odbrana i lakšeg poentiranja.

Zak Ledej i agresivnost

Poslednje pitanje glasilo je zašto je Zek Ledej bio toliko agresivan na ovom meču, da je i isključen:

- Kako ste rekli izraz? Agresivan? Aha. Pa, sudije su tako odlučile, dve tehničke greške i to je autoomatsko isključenje. On je bio izuzetno motivisan i dao je, sigurno, taj početni elan i zanos ekipi. To je sigurno. Da li je bio toliko nervozan ili ne, to ne znam, ali nije sam on učestvovao (u dva sukoba), kad se pogleda, a treba pogledati snimke, učestvovalo je mnogo igrača. Targetirati jednog igrača, i reći "on je taj"... ne verujem da je to baš korektno. S te strane, sigurno... svaki igrač treba da bude miran i da doprinosi nekoj dobroj atmosferi na parketu, svejedno s koje je strane. Bilo je igrača koji su bili mirni, bilo je nekih koji su bili manje mirne, ali... utakmica povuče. Na kraju krajeva, videli ste pozdrave između svih aktera i to nikada između nas nije bio problem. Šta se desi na terenu, ostane na terenu, i to je to - zaključio je Željko Obradović.

