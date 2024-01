"MI IMAMO JEDAN ŽIVOT..." Dejan Milojević je umro, a svi sada dele ove njegove reči (VIDEO)

SRPSKI košarkaški trener Dejan Milojević je preminuo nakon što je doživeo srčani udar u Solt Lejk Sitiju, a kako je ta vest rastužila sve ljubitelje sporta, mnogi su pohitali da podele jedan od najpoznatijih Dekijevih citata.

Podsetimo, bivšem centru FMP-a, Budućnosti i Partizana između ostalih, a potom treneru Mege, Budućnosti i u trenutku smrti članu stručnog štaba Golden Stejta, pozlilo je u jednom restoranu u Solt Lejk Sitiju.

Tamo su Voriorsi u predstojećoj noći, između srede i četvrtka, od 3 sata po našem, srednjeevropskom vremenu, trebalo da igraju sa Jutom. Međutim, do tog meča neće doći. On je odložen od strane čelnika lige, a nedugo zatim objavljeno je da je Dejan Milojević preminuo.

Ta smrt je potresla mnoge, a na internetu je velikom brzinom počeo da se deli kratak snimak iz jedne emisije u kojoj je Milojević gostovao.

I to snimak u kome on kaže sledeće:

- Ja sam otišao u Valensiju. Prvo, volim da igram... (otišao sam ne zbog novca, već) da bih igrao više. Drugo, tamo je bio Vule Avdalović. Lepši život! Moja porodica je živela lepše. Mi smo živeli lepše, iako smo zaradili manje para. I karijera mi je bila verovatno... Mislim, kad odeš u CSKA, onda iz CSKA odeš ne znam ni ja gde (u neki od najvećih klubova na svetu), a ja iz Valensije odem u Galatasaraj. Ali, meni je i Galatasaraj bio super! Istanbul je divan grad. Ja sam opet birao da živim lepo. Ja sam sad u San Francisku isto, nisam... (osmeh, uz pomisli na neke od poznatijih američkih gradova poput Los Anđelesa, Njujorka). To možda... ne "možda", to ne treba tako ako gradite karijeru, ali mene to nije bilo briga. Mi imamo jedan život i treba da što viže uživamo u svim aspektima života. Ja sam ubeđen da ti nećeš raditi dobro posao ako nisi zadovoljan svojim životom van košarke - rekao je, između ostalog, Deki Milojević.

Dejan Milojević - biografija

Dejan Milojević je bio član mlade reprezentacije do 22 godine sa kojom je 1988. godine osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u italijanskom Trapaniju. Sa seniorskom reprezentacijom SR Jugoslavije osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2001. u Turskoj. Igrao je i na Evropskom prvenstvu 2005. u Srbiji i Crnoj Gori.

Kao trener, bio je član stručnog štaba reprezentacije Srbije kod selektora Igora Kokoškova, da bi u odsustvu selektora samostalno vodio utakmicu našeg nacionalnog tima protiv Gruzije u okviru kvalifikacija za EP 2022. i ubedljivom pobedom 92:66 doneo Srbiji plasman na Eurobasket.

Dejan Milojević je košarkašku karijeru počeo u KK Beovuk iz Beograda kod trenera Miše Lakića. U FMP Železnik je prešao 1998, a posle dve sezone u FMP odlazi u Budućnost, u čijem je dresu za četiri godine osvojio duplu krunu i u sezoni 2000/2001 plasirao se u TOP 16 Evrolige.

Posle tih uspeha i sjajnih partija, 2004. godine potpisao je za Partizan i postao najbolji igrač NLB lige i nekoliko puta najkorisniji igrač kola u Evroligi. Sa crno-belima je osvojio dve titule šampiona Srbije i Crne Gore i šampionski prsten u NLB ligi, a izabran je i za najboljeg igrača Jadranske lige i za najboljeg igrača Srbije i Crne Gore u sezoni 2003-2004.

Inostranu karijeru je, posle Partizana, započeo u španskoj Pamesi iz Valensije, gde je proveo dve sezone, da bi zatim sezonu 2008-2009. proveo u turskom Galatasaraju. Posle toga se 2009. vratio u Partizan da završi karijeru, ali je zbog problema sa kolenom ubrzo shvatio da ne može da pruži maksimum, pa je odlučio da prestane sa aktivnim bavljenjem košarkom.

U oktobru 2012. godine postao je prvi trener Mega Vizure, sa kojom je 2016. osvojio Kup Radivoj Korać i još dva puta stigao do finala nacionalnog Kupa (2014. i 2015) i jednom do finala Jadranske lige (2016). Posle uspešnih godina sa Megom, samostalno je vodio i podgoričku Budućnost.

Potom je odlučio da trenersku karijeru nastavi u NBA ligi, gde je od oktobra 2021. godine bio član stručnog štaba Golden stejt Voriorsa. Uspešno je sarađivao sa prvim trenerom Stivom Kerom, pošto je, između ostalog, bio zadužen za rad sa centrima. Sa Voriorsima je osvojio NBA titulu u sezoni 2021/2022.

