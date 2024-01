"TRIBINE?" Košarkaši Partizana se oglasili pred duel sa Zvezdom u Evroligi

KAPITEN Partizana Kevin Panter izjavio je pred derbi meč sa ekipom Crvene zvezde, da njegov tim u četvrtak očekuje teška utakmica.

FOTO: M. Vukadinović

Iako je svestan da će utakmica biti teška, on veruje u pobedu crno-belih pred protivničkim navijačima.

- Očekujem pobedu. Očekujemo i tešku utakmicu, želimo u plej-of. Kada igram derbi, nebitno je ko je na tribinama. Prva stvar koja mi padne pamet kada se radi o derbiju je to da moramo verovati. Ne mogu to drugačije objasniti. Biće još mnogo derbija osim ovoga - istakao je Panter.

Bek Partizana Danilo Anđušić dodaje da njegova ekipa mora da odigra maskimalno angažovano.

- Veoma važna utakmica, raduje nas partija protiv Asvela. Naravno da je derbi uvek poseban i da će biti još jedna dobra utakmica. Nadamo se pobedi. Oni su u totalno drugačijem raspoloženju, dosta bolje igraju, kompaktniji nego u prvom delu. Sigurno neće biti lako, jer igraju pred svojim navijačima, tako da moramo da odigramo maksimalno. Nema prevelikih tajni, bez obzira na to što su u prvom delu bili drugačiji tim. Treba da odradimo na sličan način, znamo im slabosti, to treba da iskoristimo, odbranom i agresivnošću, energijom, to su osnovne stvari pomoću kojih treba da dođemo do pobede - zaključio je Anđušić.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Partizan na programu je u četvrtak od 20 časova u "Areni".

