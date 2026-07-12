Fudbal

DOKAZ PLJAČKE NA SVETSKOM PRVENSTVU! Norveška je oštećena, ovo potvrđuje!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 07. 2026. u 11:25

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SVETSKO prvenstvo ulazi u završnicu, a ni tu nije moglo bez spornih situacija.

ДОКАЗ ПЉАЧКЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ! Норвешка је оштећена, ово потврђује!

FOTO: Printskrin/Iks/@MiikaArponen

Susret Engleske i Norveške podigao je prašinu, "Gordi Albion" rešio je susret u svoju korist 2:1, ali se govori o neregularnom golu koji je Englezima priznat. 

Sada se za to pojavio i dokaz. 

Pojavila se "3D" simulacija redakacije Bi-Bi-Si, u kojoj se konstantno prati kretanje na terenu svih aktera utakmice.

Kako se može uočiti, u njoj se jasno vidi da je lopta prilikom ispucavanja imala promenu kretnje, te da je kačila kabl kamere, te bi se moglo zaključiti da je gol Engleza neregularan, barem prema ovom snimku.

Ipak, FIFA je rekla da je u ovoj situaciji sve regularno, jer lopta nije poslala signal prilikom eventualnog dodira. 

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