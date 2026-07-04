Fudbal

uživoPRENOS, KOLUMBIJA - GANA: Odlučuje se poslednji učesnik osmine finala Mundijala!

Filip Milošević

04. 07. 2026. u 02:50

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Fudbaleri Kolumbije i Gane sastaju se u poslednjem okršaju šesnaestine finla Svetskog prvenstva (03.30). Meč možete pratiti uživo na portalu Novosti.

ПРЕНОС, КОЛУМБИЈА - ГАНА: Одлучује се последњи учесник осмине финала Мундијала!

Raul ARBOLEDA / AFP / Profimedia

Kolumbija - Gana (početak 03.30)

UOČI MEČA:

Ovaj meč će odlučiti poslednjeg učesnika osmine finala Svetskog prvenstva. Kolumbija je favorit ali to mora da pokaže na terenu. Pobednik ovog duela ićiće na Švajcarsku u narednoj fazi takmičenja.

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