Ne tako davno, prelazilo je tokom leta „pola Jugoslavije“ preko čuvene ćuprije na Drini, na putu za Jadran, Višegrad je i danas nezaobilazno odmorište za hiljade turista, ali će ovu varoš jedna porodica iz Kragujevca pamtiti po dobroti njenih žitelja. Filolog iz grada Andrićevog detinjstva Divna Vasić, blizu čuvenog mosta pronašla je novčanik sa dokumentima i sa 1.800 evra, a sve ove vrednosti ubrzo su vraćene vlasnicima.