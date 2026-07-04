uživoPRENOS, KOLUMBIJA - GANA: Odlučuje se poslednji učesnik osmine finala Mundijala!
Fudbaleri Kolumbije i Gane sastaju se u poslednjem okršaju šesnaestine finla Svetskog prvenstva (03.30). Meč možete pratiti uživo na portalu Novosti.
Kolumbija - Gana (početak 03.30)
UOČI MEČA:
Ovaj meč će odlučiti poslednjeg učesnika osmine finala Svetskog prvenstva. Kolumbija je favorit ali to mora da pokaže na terenu. Pobednik ovog duela ićiće na Švajcarsku u narednoj fazi takmičenja.
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