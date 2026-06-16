AMERIKA NA NOGAMA, TEHERAN U ŠOKU: Evo šta su reprezentativci Irana upravo uradili na Svetskom prvenstvu (VIDEO)

Fudbalska reprezentacija Irana našla se u centru nezapamćene drame na Svetskom prvenstvu u Los Anđelesu.

Nayra Halm / Zuma Press / Profimedia

Pod ogromnim pritiskom i nakon višemesečnih geopolitičkih tenzija sa SAD, ekipa je prošla kroz logistički pakao. Pripremali su se u Meksiku, a u Kaliforniju su prešli u potpunoj tajnosti, samo nekoliko sati pre meča sa Novim Zelandom.

Deafening mix of boos and cheers for the Iran national anthem. pic.twitter.com/7jjBNYhazf — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 16, 2026

Dok su ispred stadiona besneli protesti iranske dijaspore protiv režima u Teheranu, pravi zemljotres dogodio se na terenu tokom intoniranja himne.

Igrači su složno stavili ruku na srce i glasno zapevali, što je izazvalo haos na tribinama – stadionom su odjekivali žestoki zvižduci, koji su se do kraja pesme pretvorili u gromoglasan aplauz.

❤️🇮🇷 IRANIAN National Anthem plays as Team Iran sings along before their FIFA World Cup match pic.twitter.com/yAvsMkiUoc — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinkle) June 16, 2026

Iako su navijači politički podeljeni, "Tim Meli" (što na persijskom znači nacionalni tim) je pre samog meča ipak dočekan ovacijama, dokazavši da publika i dalje ceni njihovu borbu na terenu.

Što se tiče samog meča na kraju je bio rezultat Iran - Novi Zeland 2:2.