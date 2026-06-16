Fudbal

AMERIKA NA NOGAMA, TEHERAN U ŠOKU: Evo šta su reprezentativci Irana upravo uradili na Svetskom prvenstvu (VIDEO)

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16. 06. 2026. u 06:28 >> 06:31

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Fudbalska reprezentacija Irana našla se u centru nezapamćene drame na Svetskom prvenstvu u Los Anđelesu.

АМЕРИКА НА НОГАМА, ТЕХЕРАН У ШОКУ: Ево шта су репрезентативци Ирана управо урадили на Светском првенству (ВИДЕО)

Nayra Halm / Zuma Press / Profimedia

Pod ogromnim pritiskom i nakon višemesečnih geopolitičkih tenzija sa SAD, ekipa je prošla kroz logistički pakao. Pripremali su se u Meksiku, a u Kaliforniju su prešli u potpunoj tajnosti, samo nekoliko sati pre meča sa Novim Zelandom.

Dok su ispred stadiona besneli protesti iranske dijaspore protiv režima u Teheranu, pravi zemljotres dogodio se na terenu tokom intoniranja himne.

Igrači su složno stavili ruku na srce i glasno zapevali, što je izazvalo haos na tribinama – stadionom su odjekivali žestoki zvižduci, koji su se do kraja pesme pretvorili u gromoglasan aplauz.

Iako su navijači politički podeljeni, "Tim Meli" (što na persijskom znači nacionalni tim) je pre samog meča ipak dočekan ovacijama, dokazavši da publika i dalje ceni njihovu borbu na terenu.

Što se tiče samog meča na kraju je bio rezultat Iran - Novi Zeland 2:2.

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