ODLEPIO ZA SRBINOM! Žoze Murinjo "prelomio": Dovedite mi ga u Real Madrid
REAL Madrid bi mogao da uskoro postane klub za koji igra srpski reprezentativac.
Naime, dolazak Žozea Murinja na klupu " mogao bi da donese velike promene u svlačionici madridskog velikana, a jedna od priča koja je posebno privukla pažnju tiče se Dušana Vlahovića. Srpski napadač već neko vreme traži rešenje situacije sa Juventusom, a sada se njegovo ime dovodi u vezu sa možda i najvećim klubom na svetu.
Prema pisanju španskih medija, Murinjo u Vlahoviću vidi idealno pojačanje za napad i igrača koji bi mogao da unese dodatnu konkurenciju u tim u kojem je prva zvezda Kilijan Mbape.
Iako Murinjo još nije zvanično promovisan, njegov povratak na Bernabeu je dogovoren. Španski mediji navode da će portugalski stručnjak potpisati ugovor na dve godine, uz opciju produžetka saradnje, a već sada aktivno učestvuje u planiranju tima za narednu sezonu.
Prema informacijama sajta "El Chiringuito", Murinjo želi dodatnu konkurenciju u vrhu navale, a među imenima koja razmatra nalaze se Viktor Osimen i Vlahović. Osimen je trenutno član Galatasaraja i iza sebe ima veoma efikasnu sezonu, ali bi posao oko njegovog transfera bio znatno komplikovaniji i skuplji. Sa druge strane, Vlahović predstavlja priliku koju u Madridu ne žele da propuste. Srpski reprezentativac ulazi u poslednjih mesec dana ugovora sa Juventusom, zbog čega bi transfer mogao da bude finansijski mnogo povoljniji za Blankose. Uprkos sezoni u kojoj nije imao kontinuitet i pravilan status u Torinu, bivši špic Partizana i Fiorentine je i dalje veoma cenjen na evropskom tržištu.
U Madridu veruju da bi upravo Murinjo mogao da vrati Srbina na nivo iz najboljih dana u Fiorentini, kada je bio jedan od najubojitijih napadača u Evropi, i kada je Juve odlučio da plati 84,5 miliona evra za njega.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
HEROJ ASTON VILE! Emilijano Martines branio finale Lige Evropa sa slomljenim prstom
21. 05. 2026. u 09:50
TENISKI USTANAK! Kakav kolaps pred Rolan Garos, ATP hitno reagovao
21. 05. 2026. u 09:05
KAKVA MOŠA! Stigla vest koju navijači Partizana nisu želeli da čuju
21. 05. 2026. u 08:40
FINALE LIGE EVROPE: Peta titula za Emerija ili istorijski prvenac Frajburga?
Veliko finale Lige Evrope igra se večeras na "Bešiktaš parku" gde će snage odmeriti Aston vila i Frajburg (21.00). Engleski tim ulazi u meč kao favorit, ali nema sumnje da će nemački autsajder učiniti sve što može da napravi najveći uspeh u istoriji kluba.
20. 05. 2026. u 06:30
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Ovo su se upravo dogovorili Vladimir Putin i Si Đinping posle otvorene pretnje napada na teritoriju Rusije
Najnovije vesti kojima su zajednički imenitelji Rusija i Kina desile su se zahvaljujući sastanku predsednika te dve države. A upravo u Kini, u Pekingu, danas su o mnogim temama razgovarali Si Đinping i Vladimir Putin.
20. 05. 2026. u 18:14
POREKLO VOJINA ĆETKOVIĆA Rođen u Kruševcu, a koreni mu nisu iz Srbije: "Nikada se nisam odricao dedova i pradedova - ponosan sam"
"JESAM, ponosan sam na svoje poreklo."
20. 05. 2026. u 16:57
Komentari (0)