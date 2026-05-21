ODLEPIO ZA SRBINOM! Žoze Murinjo "prelomio": Dovedite mi ga u Real Madrid

REAL Madrid bi mogao da uskoro postane klub za koji igra srpski reprezentativac.

Photo: Valter Gouveia/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime, dolazak Žozea Murinja na klupu " mogao bi da donese velike promene u svlačionici madridskog velikana, a jedna od priča koja je posebno privukla pažnju tiče se Dušana Vlahovića. Srpski napadač već neko vreme traži rešenje situacije sa Juventusom, a sada se njegovo ime dovodi u vezu sa možda i najvećim klubom na svetu.

Prema pisanju španskih medija, Murinjo u Vlahoviću vidi idealno pojačanje za napad i igrača koji bi mogao da unese dodatnu konkurenciju u tim u kojem je prva zvezda Kilijan Mbape.

Iako Murinjo još nije zvanično promovisan, njegov povratak na Bernabeu je dogovoren. Španski mediji navode da će portugalski stručnjak potpisati ugovor na dve godine, uz opciju produžetka saradnje, a već sada aktivno učestvuje u planiranju tima za narednu sezonu.

Prema informacijama sajta "El Chiringuito", Murinjo želi dodatnu konkurenciju u vrhu navale, a među imenima koja razmatra nalaze se Viktor Osimen i Vlahović. Osimen je trenutno član Galatasaraja i iza sebe ima veoma efikasnu sezonu, ali bi posao oko njegovog transfera bio znatno komplikovaniji i skuplji. Sa druge strane, Vlahović predstavlja priliku koju u Madridu ne žele da propuste. Srpski reprezentativac ulazi u poslednjih mesec dana ugovora sa Juventusom, zbog čega bi transfer mogao da bude finansijski mnogo povoljniji za Blankose. Uprkos sezoni u kojoj nije imao kontinuitet i pravilan status u Torinu, bivši špic Partizana i Fiorentine je i dalje veoma cenjen na evropskom tržištu.

U Madridu veruju da bi upravo Murinjo mogao da vrati Srbina na nivo iz najboljih dana u Fiorentini, kada je bio jedan od najubojitijih napadača u Evropi, i kada je Juve odlučio da plati 84,5 miliona evra za njega.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu