Premijer liga: Ejbraham heroj Aston Vile, Notingem nakon preokreta do važna tri boda u borbi za opstanak

Fudbaleri Aston Vile u spektakularnom meču stigli su do pobede protiv Sanderlenda.

Nakon prvog poluvremena domaći tim je imao prednost od 2:1 pošto je Oli Votkins dva puta tresao mrežu "crnih mačaka", dok je Kristofer Rig postigao pogodak za goste.

U nastavku je Votkins upisao i asistenciju, činilo se da je Vila rešila utakmicu kada je povela 3:1

Međutim nisu tako mislile "crne mačke" i golovima u 86 i 87. minutu dolaze do izjednačenja. Ipak, heroj domaćeg tima Tami Ejbraham pogodio je u trećem minutu nadoknade i doneo veliko slavlje mnogobrojnoj publici.

Notingem Forest je u drugom meču ovog popodneva gubio nakon prvih 45 minuta od Barnlija sa 1:0, da bi u nastavku totalno proigrao i preokrenuo.

U nastavku su domaći postigli čak četiri pogotka i tako sa 4:1 došli do veoma veoma važnih bodova u borbi za opstanak.

Notingem je sada 16. na tabeli, odnosno dva mesta iznad zone ispadanja u kojoj se nalazi Totenhem kao 18-ti. Sparsi imaju pet bodova manje i biće im veoma teško da izbegnu ispadanje u Čempionšip u poslednjih pet kola.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“