Levandovski napušta Barselonu: Srbin i Hrvat će mu biti saigrači?!

19. 04. 2026. u 15:00

Poznati klubovi koji žele da angažuju poljsku "gol mašinu".

Posle četiri godine provedene na Nou Kampu, Robert Levandovski je odlučio da na kraju sezone napusti Barselonu.

Bivšem igraču minhenskog Bajerna i Borusije Dortmund uskoro ističe ugovor, pa je veliki broj klubova stao u red za njegov potpis.

Kako prenosi "Gazeta delo Sport", agent poljskog golgetera došao je u Italiju na pregovore s Juventusom i Milanom, dvostrukim i sedmostrukim prvacima Evrope.

- Očekuje se njegov sastanak s upravom Juventusa, a zainteresovan je i Milan. Broj 9 napušta Barselonu na kraju sezone i bio bi idealan dodatak za Juventus, kako zbog svojih karakteristika, jer Spaleti je želio igrača poput njega u januaru, tako i zbog iskustva koje bi mogao da donese timu. Finansijski aspekt je važan i nije sporedni, ali ako bi napadač odlučio da se preseli u Italiju, Juventus bi bio jaka opcija - piše Gazeta.

Levandovskog želi i Milan, čije boje brane reprezentativci Srbije (Strahinja Pavlović) i Hrvatske (Luka Modrić). Ukoliko hrvatski vezista odluči da ostane, a roso-neri angažuju i Levandovskog, veteranske legende bi sarađivale u "gradu mode". 

Poljak je ove sezone za Barselonu u 40 utakmica dao 17 golova. Tokom četvorogodišnjeg mandata na Nou Kampu, odigrao je 187 mečeva, postigao 118 golova i bio asistent kod 23. 

