Levandovski napušta Barselonu: Srbin i Hrvat će mu biti saigrači?!

Poznati klubovi koji žele da angažuju poljsku "gol mašinu".

Posle četiri godine provedene na Nou Kampu, Robert Levandovski je odlučio da na kraju sezone napusti Barselonu.

Bivšem igraču minhenskog Bajerna i Borusije Dortmund uskoro ističe ugovor, pa je veliki broj klubova stao u red za njegov potpis.

Kako prenosi "Gazeta delo Sport", agent poljskog golgetera došao je u Italiju na pregovore s Juventusom i Milanom, dvostrukim i sedmostrukim prvacima Evrope.

- Očekuje se njegov sastanak s upravom Juventusa, a zainteresovan je i Milan. Broj 9 napušta Barselonu na kraju sezone i bio bi idealan dodatak za Juventus, kako zbog svojih karakteristika, jer Spaleti je želio igrača poput njega u januaru, tako i zbog iskustva koje bi mogao da donese timu. Finansijski aspekt je važan i nije sporedni, ali ako bi napadač odlučio da se preseli u Italiju, Juventus bi bio jaka opcija - piše Gazeta.

Levandovskog želi i Milan, čije boje brane reprezentativci Srbije (Strahinja Pavlović) i Hrvatske (Luka Modrić). Ukoliko hrvatski vezista odluči da ostane, a roso-neri angažuju i Levandovskog, veteranske legende bi sarađivale u "gradu mode".

Poljak je ove sezone za Barselonu u 40 utakmica dao 17 golova. Tokom četvorogodišnjeg mandata na Nou Kampu, odigrao je 187 mečeva, postigao 118 golova i bio asistent kod 23.

