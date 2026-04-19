Levandovski napušta Barselonu: Srbin i Hrvat će mu biti saigrači?!
Poznati klubovi koji žele da angažuju poljsku "gol mašinu".
Posle četiri godine provedene na Nou Kampu, Robert Levandovski je odlučio da na kraju sezone napusti Barselonu.
Bivšem igraču minhenskog Bajerna i Borusije Dortmund uskoro ističe ugovor, pa je veliki broj klubova stao u red za njegov potpis.
Kako prenosi "Gazeta delo Sport", agent poljskog golgetera došao je u Italiju na pregovore s Juventusom i Milanom, dvostrukim i sedmostrukim prvacima Evrope.
- Očekuje se njegov sastanak s upravom Juventusa, a zainteresovan je i Milan. Broj 9 napušta Barselonu na kraju sezone i bio bi idealan dodatak za Juventus, kako zbog svojih karakteristika, jer Spaleti je želio igrača poput njega u januaru, tako i zbog iskustva koje bi mogao da donese timu. Finansijski aspekt je važan i nije sporedni, ali ako bi napadač odlučio da se preseli u Italiju, Juventus bi bio jaka opcija - piše Gazeta.
Levandovskog želi i Milan, čije boje brane reprezentativci Srbije (Strahinja Pavlović) i Hrvatske (Luka Modrić). Ukoliko hrvatski vezista odluči da ostane, a roso-neri angažuju i Levandovskog, veteranske legende bi sarađivale u "gradu mode".
Poljak je ove sezone za Barselonu u 40 utakmica dao 17 golova. Tokom četvorogodišnjeg mandata na Nou Kampu, odigrao je 187 mečeva, postigao 118 golova i bio asistent kod 23.
Ovo će oduševiti sve delije: Zvezdi stigle fantastične vesti pred Barselonu!
19. 04. 2026. u 14:24
Jezive scene na Beogradskom maratonu: Takmičari kolabirali, evo šta se desilo!
19. 04. 2026. u 12:54
Preokret: Luka Dončić se vraća brže nego što je iko očekivao
19. 04. 2026. u 13:31
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
