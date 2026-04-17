KOMO SVE DALJE OD LIGE ŠAMPIONA: Sasuolo i Nemanja Matić iznenadili tim Seska Fabregasa

FUDBALERI Sasuola pobedili su na svom terenu Komo rezultatom 2:1 u meču 33. kola Serije A.

Crno-zeleni su sjajno finiširali prvo poluvreme. Golove su postigli Kristijan Volpato u 42. i Mbala Nzola u 44. minutu.

Strelac jedinog pogotka za Komo bio je Niko Paz u drugom minutu nadokande prvog dela susreta. Ovaj gol nije pomogao izabranicima Seska Fabregasa da izbegnu poraz, iako su za to imali celo poluvreme.

Srpski fudbaler Nemanja Matić bio je kapiten Sasuola, a iz igre je izašao u 76. minutu.

Komo se ovim porazom udaljava od Lige šampiona, nalazi se na petom mestu na tabeli Serije A sa 58 bodova, a u sledećem kolu gostovaće Đenovi. Juventus je četvrti sa 60, ali ima utakmicu manje.

Sasuolo je na devetoj poziciji na tabeli sa 45 bodova i u narednom kolu gostovaće Fiorentini.

