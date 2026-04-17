Fudbal

Besplatno na Zvezdu: Evo ko će moći da uđe za "džabe" na stadion protiv Vojvodine

Filip Milošević

17. 04. 2026. u 15:35

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će za "superzvezdaše" i decu do 14 godina biti besplatan ulaz za utakmicu protiv Vojvodine.

Бесплатно на Звезду: Ево ко ће моћи да уђе за џабе на стадион против Војводине

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

"Crvena zvezda obaveštava sve mališane koji poseduju Super zvezdaš kartice da će utakmicu protiv Vojvodine moći da prate sa istočne tribine stadiona 'Rajko Mitić', a ulaz je specijalno obeležen. Takođe, duelu 31. kola Superlige Srbije na istočnoj strani stadiona besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina u subotu od 17 časova", navodi se u klupskoj objavi.

Kako ističu iz kluba, Super zvezdaš kartice za takmičarsku godinu 2025/26 su namenjene dečacima i devojčicama do 14 godina, a obezbeđuju besplatan ulaz na istočnu tribinu na domaćim utakmicama.

"Naš klub nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima nacionalnog prvenstva. Podsećanja radi, neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Vojvodine", dodaju iz Zvezde.
Na kraju se ističe da su cene ulaznica 400 dinara za sever, 500 za istok, 700 za zapad i 1400 dinara za tribinu "Siniša Mihajlović".

Fudbal
Napustiću stan sa decom čim dođe Marko: Oglasila se Marija Bulat nakon nasilja koje je doživela - "Više ne vidim izlaz iz ovoga"