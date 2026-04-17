Besplatno na Zvezdu: Evo ko će moći da uđe za "džabe" na stadion protiv Vojvodine
Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će za "superzvezdaše" i decu do 14 godina biti besplatan ulaz za utakmicu protiv Vojvodine.
"Crvena zvezda obaveštava sve mališane koji poseduju Super zvezdaš kartice da će utakmicu protiv Vojvodine moći da prate sa istočne tribine stadiona 'Rajko Mitić', a ulaz je specijalno obeležen. Takođe, duelu 31. kola Superlige Srbije na istočnoj strani stadiona besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina u subotu od 17 časova", navodi se u klupskoj objavi.
Kako ističu iz kluba, Super zvezdaš kartice za takmičarsku godinu 2025/26 su namenjene dečacima i devojčicama do 14 godina, a obezbeđuju besplatan ulaz na istočnu tribinu na domaćim utakmicama.
"Naš klub nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima nacionalnog prvenstva. Podsećanja radi, neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Vojvodine", dodaju iz Zvezde.
Na kraju se ističe da su cene ulaznica 400 dinara za sever, 500 za istok, 700 za zapad i 1400 dinara za tribinu "Siniša Mihajlović".
Preporučujemo
Komentari (0)