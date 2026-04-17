Neverica na Marakani! Ovome se u Zvezdi nisu nadali!
Veliki problem za srpskog šampiona.
Fudbaleri Šahtjora su se plasirali u polufinale Lige konferencija pobedivši AZ Alkmar sa ukupnih 5:2 (2:2, 3:0).
Tako je tim iz Donjecka, Ukrajini doneo koeficijent dovoljan da se preskoči Srbija na rang listi. Biće to veliki udarac za Crvenu zvezdu, koja će bez dileme osvojiti titulu Superlige u sezoni 2025/26.
Prvak Češke će se u 2027. godini direktno će se plasirati u Ligu šampiona, pošto je ova država obezbedila mesto među Top 10.
Grčkoj je za takav rezultat nedostajalo minimalnih 0,113 bodova, pa će oni biti na 11. poziciji.
Ukrajina je završila među Top 23, što znači da će njen šampion startovati od drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, sve dok Rusija bude suspendovana.
Srbija koja je na 24. poziciji bez predstavnika u samoj završnici evropskih takmičenja nalazi se na 24. poziciji, pa će od sezone 2027/28 klubovi iz naše zemlje kvalifikacije za Ligu šampiona započeti od prvog kola, osim ako to ne bude Crvena zvezda koja ima povlastice zbog visokog klupskog koeficijenta stečenog kroz značajne uspehe prethodnih sezona.
Preporučujemo
Novakovi navijači u šoku! Đoković saopštio očajnu informaciju!
17. 04. 2026. u 08:18
Užasne vesti za Zvezdu! Povredio se veliki adut Obradovića!
17. 04. 2026. u 07:46
Užas! Vaterpolista seksualno zlostavljao saigrača
17. 04. 2026. u 09:36
Ceo region u šoku! Reprezentativac Hrvatske ima leukemiju, prima hemoterapiju
17. 04. 2026. u 06:09
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!
Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.
18. 04. 2026. u 20:05
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
