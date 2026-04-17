Neverica na Marakani! Ovome se u Zvezdi nisu nadali!

Veliki problem za srpskog šampiona.

Fudbaleri Šahtjora su se plasirali u polufinale Lige konferencija pobedivši AZ Alkmar sa ukupnih 5:2 (2:2, 3:0).

Tako je tim iz Donjecka, Ukrajini doneo koeficijent dovoljan da se preskoči Srbija na rang listi. Biće to veliki udarac za Crvenu zvezdu, koja će bez dileme osvojiti titulu Superlige u sezoni 2025/26.

Prvak Češke će se u 2027. godini direktno će se plasirati u Ligu šampiona, pošto je ova država obezbedila mesto među Top 10.

Grčkoj je za takav rezultat nedostajalo minimalnih 0,113 bodova, pa će oni biti na 11. poziciji.

✅ CONFIRMED



🇨🇿 Czech champions in 2027 will enter 🔵 UCL directly as 🇨🇿 CZE secured a Top 10 finish!



🇬🇷 Greece came up short by only 0.113 pts.



🇺🇦 Ukraine secured a Top 23 finish which means their champions will start from 🔵 UCL Q2 for as long as 🇷🇺 Russia remains suspended.… pic.twitter.com/UfY1bTtfXY — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 16, 2026

Ukrajina je završila među Top 23, što znači da će njen šampion startovati od drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, sve dok Rusija bude suspendovana.

Srbija koja je na 24. poziciji bez predstavnika u samoj završnici evropskih takmičenja nalazi se na 24. poziciji, pa će od sezone 2027/28 klubovi iz naše zemlje kvalifikacije za Ligu šampiona započeti od prvog kola, osim ako to ne bude Crvena zvezda koja ima povlastice zbog visokog klupskog koeficijenta stečenog kroz značajne uspehe prethodnih sezona.

