KERIK ODUŠEVLJEN POSLE POBEDE NAD SITIJEM: Naš stadion je magično mesto, nećemo se zaneti

DUGO Mančester junajted nije bio dominantan protiv Mančester sitija kao ove subote. "Crveni đavoli" su trijumfovali sa 2:0, a zadovoljstvo posle pobede nije krio ni trener ekipe Majkl Kerik.

FOTO: Tanjug/AP

On je debitovao sjajno na klupi posrnulog engleskog velikana, nakon što je na mestu šefa stručnog štaba nasledio Rubena Amorima.

- Odličan je početak, od toga se ne može pobeći. Doslednost je ključ svakog uspeha, ako to možete pronaći, na pravom ste putu pobednika. Nećemo svaki put imati utakmice sa emocijama i osećanjima kao danas. Svi to razumemo, ali definitivno postoji standard i očekivanje koje moramo da ispunimo. To je naš izazov. Nećemo se previše zaneti, ali svakako morate da uživate u ovakvom osećaju kada ga dobijete - rekao je Kerik, a prenosi "Bi-Bi-Si".

On je naveo da je zadovoljan kako je njegova ekipa dočekala utakmicu.

- Siti je neverovatan tim sa talentom i mogu da rotiraju i menjaju stvari. Nikada ne znate kako će se utakmica odvijati, ali da bi se ovako odvijalo, momci su danas bili fantastični na toliko načina. Bilo je prilično dobro da se emocionalno snađu uz informacije koje smo im dali i da sve ispadne dobro.

Kerik je istakao da je gledao i pratio utakmice Junajteda ove sezone i dodao da dobro poznaje tim.

- Imamo sezonske karte, tako da mi i dolazi porodica, a i ja sam poslednjih godina bio na mnogo utakmica. Nisam mogao da primenim mnogo toga danas, imali smo tri dana da se pripremimo. Ravnoteža između toliko informacija, šta momci mogu da preuzmu, da budem fer prema njima da ne preterujem. Igrači su izašli iz svlačionice u želji da odigraju dobro. Navijači su bili neverovatni. Već sam rekao da je naš stadion magično mesto gde se dešavaju čudne stvari - poručio je Kerik.

Mančester se nalazi na petom mestu na tabeli Premijer lige sa 35 bodova, a u sledećem kolu gostovaće vodećem Arsenalu.

