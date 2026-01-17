DO TRIJUMFA POSLE PREOKRETA : Fudbaleri Vojvodine pobedili Levski iz Sofije
FUDBALERI Vojvodine su trijumfovali i u drugom kontrolnom meču u okviru priprema u Antaliji. Danas popodne pobedili su Levski iz Sofije, lidera šampionata Bugarske 2:1 (0:1), ponovo posle preokreta.
Levski je poveo pogotkom Kostadinova u 32. minutu utakmice, a Vojvodina izjednačila golom Vidosavljevića u 50. minutu.
Pogodak za trijumf postigao je Mladenović u 74. minutu, posle akcije Kokanovića.
Vojvodina naredni meč na pripremama u Antaliji igra u utorak, 20. januara, protiv ekipe Zlina, a meč je zakazan za 15 časova.
