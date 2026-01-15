DOJUČERAŠNJI OMLADINCI URADILI POSAO: Trener Vojvodine Miroslav Tanjga zadovoljan prvom proverom u Turskoj
ZNAČAJNIJE od pobede u prvom ovogodišnjem prijateljskom duelu, u kom su fudbaleri Vojvodine u okviru priprema u Turskoj u sredu popodne nadigrali Maribor 2:1, je njihov odnos prema igri, angažman, trčanje, htenje i želja za pobedom.
To ističe Miroslav Tanjga, trener Novosađana, koji su posle preokreta, od 0:1, pogocima Marka Mladenovića u 55. i debitanta Vuka Boškana u 88. minutu, trijumfovali.
– Svaka pobeda je bitna, ali trenutno je važniji njihov odnos prema igri, koji su pokazali u utakmici sa Mariborom. Zadovoljan sam, svakako. To je samo jedna prijateljska utakmica, ali je dobar pokazatelj– kaže Tanjga.
Novosadski strateg je posebno istakao dojučerašnje igrače Omladinskog pogona, kojima je pružio šansu u poslednjih petnaestak minuta utakmice.
–Dobili su šansu, uzvratili golom i odličnom igrom. Pobedonosni pogodak je njihovo delo. Na pripreme u Antaliju smo došli da se uigravamo i da vidimo koliko ko može i dobićemo odgovore na mnoga pitanja. Normalno je da Vojvodina očekuje od svoje dece da se nametnu i da budu konkurencija starijima- kaže Tanjga.
Narednu prijateljsku utakmicu u Antaliji Vojvodina igra u subotu od 15.30 časova a rival je Levski iz Sofije.
Damjan Đokanović, Vuk Boškan, Lazar Peranović, Andrej Pivaš, Bogdan Bogdanović i Srđan Borovina
Preporučujemo
PARTIZAN UBEDLjIV U ABA LIGI: Crno-beli razbili Igokeu i nastavili seriju pobeda
16. 01. 2026. u 20:45
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“
Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.
16. 01. 2026. u 07:30
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)