DOJUČERAŠNJI OMLADINCI URADILI POSAO: Trener Vojvodine Miroslav Tanjga zadovoljan prvom proverom u Turskoj

ZNAČAJNIJE od pobede u prvom ovogodišnjem prijateljskom duelu, u kom su fudbaleri Vojvodine u okviru priprema u Turskoj u sredu popodne nadigrali Maribor 2:1, je njihov odnos prema igri, angažman, trčanje, htenje i želja za pobedom.

FK Vojvodina

To ističe Miroslav Tanjga, trener Novosađana, koji su posle preokreta, od 0:1, pogocima Marka Mladenovića u 55. i debitanta Vuka Boškana u 88. minutu, trijumfovali.

– Svaka pobeda je bitna, ali trenutno je važniji njihov odnos prema igri, koji su pokazali u utakmici sa Mariborom. Zadovoljan sam, svakako. To je samo jedna prijateljska utakmica, ali je dobar pokazatelj– kaže Tanjga.

Novosadski strateg je posebno istakao dojučerašnje igrače Omladinskog pogona, kojima je pružio šansu u poslednjih petnaestak minuta utakmice.

FK Vojvodina Tekst potpisa

–Dobili su šansu, uzvratili golom i odličnom igrom. Pobedonosni pogodak je njihovo delo. Na pripreme u Antaliju smo došli da se uigravamo i da vidimo koliko ko može i dobićemo odgovore na mnoga pitanja. Normalno je da Vojvodina očekuje od svoje dece da se nametnu i da budu konkurencija starijima- kaže Tanjga.

Narednu prijateljsku utakmicu u Antaliji Vojvodina igra u subotu od 15.30 časova a rival je Levski iz Sofije.

Damjan Đokanović, Vuk Boškan, Lazar Peranović, Andrej Pivaš, Bogdan Bogdanović i Srđan Borovina