LAKŠE SE DIŠE U FIRENCI: Kin čuva nadu da Fiorentina može da ostane u Seriji A

FIORENTINA igra veoma lošu sezonu i svaka pobeda je jako važna u borbi za opstanak u Seriji A. "Viola" je kao domaćin u 18. kolu pobedila Kremoneze sa 1:0.

FOTO: Tanjug/AP

Ekipi iz Firence je ovo bio tek drugi trijumf u prvenstvu, ali jako važan, a do njega su došli teškom mukom.

Navijači domaćeg tima su opet bili spremni da kućama odu razočarani, no u tome ih je sprečio Moize Kin.

Italijanski napadač je u igru ušao u 84. minutu, da bi u drugom minutu nadoknade pogodio i izavalo veliku radost na tribinama "Aretmio Frankija".

Fiorentina je na pretposlednjem 19. mestu na tabeli Serije A sa 12 bodova i zaostaje tri boda za Đenovom koja je prvi iznad crte. Kremoneze je na poziciji 12 sa 21.

