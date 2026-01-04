PROBUDIĆEMO SRPSKI INAT: Selektor Srbije Veljko Paunović gostujući u "Novostima" poslao jasnu poruku!

PROŠLO je malo više od deset godina otkako je Veljko Paunović poslednji put bio u "Večernjim novostima". U junu 2015, sveže okićen titulom svetskog prvaka u fudbalu sa omladincima Srbije na Novom Zelandu bio je gost naše redakcije i pričao o onome kako je bilo. I o onome šta će da bude...

Deset godina kasnije, na istom mestu ugostili smo čoveka koji je za deceniju prošao put od slavljenog i omiljenog selektora, pa sve do najlogičnijeg izbora da preuzme "orlove", našu seniorsku reprezentaciju, koja je sa Draganom Stojkovićem bila u slobodnom padu. U novogodišnjem intervjuu za naše novine, 48-godišnji Paunović je otkrio mnoge detalje o budućem radu i trenerskoj filozofiji. Neke je mudro sakrio, i kao adute u rukavu sačuvao za dane kada će biti najbolje za sve da gledamo na teren, umesto da slušamo priče.

Još 2015. je ostvaren vaš najveći uspeh, ali i srpskog reprezentativnog fudbala. Gde smo danas posle te decenije?

- Kada uđem u našu kuću fudbala u Staroj Pazovi jasno vidim koliko je to zaista veliki uspeh. One prelepe slike, onaj pehar i sva ta sećanja vraćaju me u prelepe dane i emocije. Poslednjih deset godina nisam sedeo skrštenih ruku. Radio sam vredno na sebi i svojoj karijeri. Uvek ću biti ponosan na ono što smo uradili na tako velikom takmičenju. Način na koji smo tada reprezentovali svoju zemlju i svoj talenat je bio projekat koji nas je sve ispunio.

Radili ste u više zemalja. Od Španije, preko Engleske, Meksika i SAD, put vas je vratio u Srbiju, u kojoj su vaši sportski i porodični koreni. Gde su navijači najzahtevniji, možda i najrazmaženiji?

- Danas u fudbalu svi žele da pobede. Svi žele uspeh što pre, i da do njega dođu na dominantan način. Svaka od pomenutih zemalja i kultura je specifična sama po sebi. Možda je u Meksiku nekako bilo sa najviše emocija, ali to je potpuno razumljivo, računajući način na koji se fudbal doživljava i preživljava u toj zemlji.

Činjenica je da ste postali selektor Srbije u vrlo specifičnom, zašto ne reći u veoma teškom trenutku. Kako je na vas delovao podatak da ćete ekipu u 2026. prvi put u takmičarskom duelu da vodite tek u septembru?

- To je samo okolnost. Ne stavljam to u bilo koji teži aspekt. Želim da se u tom periodu pripremimo što pre. Mi ćemo u prvoj fazi, uslovno rečeno, da se borimo sami sa sobom, a zatim i u kontrolnim mečevima, u periodu koji je ispred nas, da se potrudimo što bolje dočekamo start u Ligi nacija u septembru. U ovom trenutku još ne znamo koja će nam biti četiri rivala, po dva u martu i junu 2026. Imamo ponude, neke od njih su i sa vrlo atraktivnim selekcijama, učesnicima Svetskog prvenstva. Još merimo sve, i uskoro ćemo znati sve preciznije informacije.

Od trenutka kada ste postali selektor, priča se o eventualnom povratku Sergeja i Vanje Milinković-Savića i bivšeg kapitena Dušana Tadića u selekciju. Ima li šanse da ih zaista ponovo vidimo u reprezentaciji?

- Već dugo sam u kontaktu sa velikom grupom igrača. Najvažnije je da pratimo njihovu formu i da svi budu zdravi kada nam je najpotrebnije. Sada je nepotrebno i neoprezno da se izjašnjavam o bilo kojim imenima. Ali, znamo šta navijači žele, isto kao što znamo i šta su naše potrebe, da budemo dobar rival svakome.

Od Prvenstva Evrope 2000. naš nacionalni tim nije napravio iskorak i zaigrao korak dalje od grupne faze na nekom velikom takmičenju. Ima li šanse da nam se to uskoro konačno desi?

- I to je takođe proces. Znamo svi za taj podatak koji iz ove perspektive izgleda skoro nemoguće, s obzirom na talenat koji imamo, na takmičenja na koja smo od tada, pa do poslednjeg Prvenstva Evrope u Nemačkoj u leto 2024. otišli i na njima igrali. Ali, mnogo stvari je neophodno da se desi, da bi naš tim napravio taj jedan veliki, iz ove perspektive, možda i istorijski iskorak. Do njega je zaista potrebno da idemo korak po korak.

Kakvu Srbiju možemo da očekujemo na terenu? Ofanzivniju ili nešto oprezniju?

- Na prvom mestu želim da sagledam do detalja mogućnosti našeg tima. Mnoge informacije sam već skupio i imamo skoro kreiranu celu sliku i viziju o tome kako ćemo da izgledamo na terenu. Ali, pre svega bih voleo da naši navijači budu zadovoljni i da utisak o nama i sa tribina bude pozitivan.

Nažalost, tribine su u Srbiji sve praznije. Kako vratiti navijače na njih?

- Na kraju će svima nama da sudi i presudi

rezultat, koji budemo postigli. Podrška nam izuzetno mnogo znači. To je, naizgled, jednostavna formula, ali do nje se dolazi uzajamnim poverenjem. Važno je da reprezentacija Srbije igra dobro, da pobeđuje, a uveren sam da će to navijači onda i nagraditi podrškom.

Da li je, osim sreće, za uspeh u fudbalu važan i čuveni srpski inat?

- Pre nekoliko dana sam na aerodromu sreo selektora ženske rukometne reprezentacije Srbije, Španca Hose Ignasija Pradesa. Siti smo se ispričali i pokušao sam praktično da mu objasnim šta je inat kod Srba. Ta reč se teško prevodi na bilo koji jezik, pa i španski, ali sam mu rekao da je to onaj momenat kada se naš čovek oseti potcenjenim, napuštenim ili se ne motiviše na pravi način. Tada se budi inat i može da bude izuzetan faktor na putu ka uspehu, što će nadam se, i sada biti slučaj.

Krilatica PRE deset godina je Veljko vanvremenskom krilaticom: "Bog svoje najteže misije daje svojim najboljim izabranicima" ukrasio dresove "orlića", ali je i ponavljao tokom završne faze SP na Novom Zelandu, kada je već bilo jasno da marširaju ka slavi. - Ova krilatica može da se primeni u svakodnevnom životu, ali i u fudbalskim misijama, kao što je tada bila ona naša. Ponosan sam na rečenicu koja je inspirativna za sve nas i možemo sigurno da je primenimo i danas - kaže Paunović.

Sreće, zdravlja i pobeda! U NOVOJ 2026. Paunović želi: - Celoj Srbiji, čitaocima "Novosti", svojim igračima, porodici i saradnicima samo sreću, zdravlje i pobede! Znamo šta želimo i šta su nam ciljevi.

