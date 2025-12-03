KAKAV POTEZ! Evo šta je Nemanja Radonjić uradio nakon što ga je Zvezda odstranila iz takmičarskog tima
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda prilično su burne.
Nakon što je sa Marakane odjeknula vest da je Nemanja Radonjić odstranjen iz takmičarske ekipe koju predvodi trener Vladan Milojević, nije se dugo čekalo na odgovor reprezentativca Srbije.
Nakon što je zbog pomenutog odstranjivanja propustio duel sa FCSB-om u okviru Liga Evrope, a posle teškog poraza od Javora iz Ivanjice, brzonogi Nišlija je rešio - da se izvini.
I to svima.
A to je bilo dovoljno da ga šef stručnog štaba vrati u takmičarski pogon.
I to na lični zahtev.
Milojević je, naime, otkrio da je na njegov zahtev Nemanji Radonjiću ukinuta suspenzija i da će biti u konkurenciji za tim protiv Čukaričkog.
"Igrač se izvinio svojim saigračima i stručnom štabu i obećao je da će izvršavati svoje obaveze kao i svi ostali igrači što je bio preduslov da se postupak okonča. Radonjić je vraćen u tim i od danas će normalno trenirati i biti u konkurenciji za ekipu", istakao je Vladan Milojević.
Narednu utakmicu Zvezda igra u četvrtak od 19 časova protiv Čukaričkog.
Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!
03. 12. 2025. u 17:13
KAKAV OBRT! Ana Ivanović je htela sve da oprosti Švajnštajgeru, ali...
03. 12. 2025. u 13:20
OGLASIO SE KAPITEN PARTIZANA! Vanja Marinković otkrio šta mu je poručio Željko Obradović
03. 12. 2025. u 14:31
CEO SVET GLEDA I PITA SE - KAKO?! Neverovatni promašaji na utakmici Kupa Srbije, svi se hvatali za glavu (VIDEO)
03. 12. 2025. u 18:10 >> 18:17
"GOREĆE" NOU KAMP: Barsa dočekuje razigrani Atletiko u meču koji ima ozbiljan uticaj na borbu za titulu
BARSELONA i Atletiko Madrid sudariće se u utorak uveče na „Kamp Nou“ (21.00) u meču koji može ozbiljno da pomeri ravnotežu u borbi za titulu. Katalonci brane prvo mesto, dok „jorgandžije“ jure osmi uzastopni trijumf u svim takmičenjima koji bi ih izjednačio sa Barsom po broju osvojenih bodova.
02. 12. 2025. u 07:30
ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!
Bosanski navijači opet su šokirali mnoge.
03. 12. 2025. u 17:13
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)