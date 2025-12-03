KAKAV POTEZ! Evo šta je Nemanja Radonjić uradio nakon što ga je Zvezda odstranila iz takmičarskog tima

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda prilično su burne.

FOTO: M. Vukadinović

Nakon što je sa Marakane odjeknula vest da je Nemanja Radonjić odstranjen iz takmičarske ekipe koju predvodi trener Vladan Milojević, nije se dugo čekalo na odgovor reprezentativca Srbije.

Nakon što je zbog pomenutog odstranjivanja propustio duel sa FCSB-om u okviru Liga Evrope, a posle teškog poraza od Javora iz Ivanjice, brzonogi Nišlija je rešio - da se izvini.

I to svima.

A to je bilo dovoljno da ga šef stručnog štaba vrati u takmičarski pogon.

I to na lični zahtev.

Milojević je, naime, otkrio da je na njegov zahtev Nemanji Radonjiću ukinuta suspenzija i da će biti u konkurenciji za tim protiv Čukaričkog.



"Igrač se izvinio svojim saigračima i stručnom štabu i obećao je da će izvršavati svoje obaveze kao i svi ostali igrači što je bio preduslov da se postupak okonča. Radonjić je vraćen u tim i od danas će normalno trenirati i biti u konkurenciji za ekipu", istakao je Vladan Milojević.

Narednu utakmicu Zvezda igra u četvrtak od 19 časova protiv Čukaričkog.



Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“