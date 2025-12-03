POSLE MESEC DANA ZAVRŠENA NAJTUŽNIJA UTAKMICA U SRBIJI: Evo šta se danas desilo u Lučanima, na meču na kome je umro trener Radničkog Žižović

Fudbalsku javnost duboko je potresla vest da je 3. novembra 2025. šef stručnog štaba Radničkog iz Kragujevca 1923, Mladen Žižović, preminuo tokom utakmice 14. kola Superlige Srbije koja je igrana u Lučanima između njegovog kluba i domaće Mladosti. Tačno mesec dana kasnije, taj meč je nastavljen.

Utakmica je, podsetimo, bila prekinuta u 41. minutu kada je stigla vest iz hitne pomoći da je Žižović, kome je ranije tokom meča pozlilo, umro.

Mesec dana kasnije - odigran je preostali deo susreta.

I, iako pogodaka nije bilo, ceo plen je pripao Kragujevčanima, koji su u toku prekida već imali vođstvo od 0:2. A onda su usledile emotivne izjave stratega.

Najpre je pred kameru TV Arena sport stao Nenad Lalatović, trener Mladosti:

- Moram da budem prezadovoljan zalaganjem mojih igrača. Ali, ovo je pobeda Mladena Žižovića. I, da sam se ja pitao, ja ovu utakmicu ne bih ni igrao, on je ovu utakmicu pobedio. Ja još jednom želim da izjavim saučešće njegovoj porodici. Moji igrači su dali maksimum danas. Mislim da smo u većem delu bili bolji, mada, imao je i Kragujevac svoje šanse, kad smo imali igrača manje. Ono što smo se dogovorili, ispoštovali smo. Izašli smo gore visoko, rizikovali, i jednostavno pokazali da možemo da igramo tako. Ja takav fudbal i volim. Danas smo odigrali kvalitetnu utakmicu a ovu pobedu (Radničkog) i tri boda posvećujem porodici Žižović - rekao je Nenad Lalatović.

A Bojan Puzigaća, sadašnji šef stručnog štaba Kragujevčana, a donedavni pomoćnik tragično preminulog kolege, ovako je sumirao utiske:

- I u pripremi utakmice bili smo svesni šta nas čeka ovde. Posle mesec dana vraćamo se ovde, a svi znamo šta je bilo ovde kada smo prethodni put bili tu. Što se tiče same utakmice, mislim da smo kontrolisali zbivanja, išao nam je u prilog i crveni karton Mladosti, znalački smo to iskoristili, kontrolisali smo utakmicu, imali dve-tri šanse, nismo postigli gol, ali kada se sabere ova i prethodna utakmica, zaslužena pobeda moje ekipe. Ja bih želeo da iskoristim ovu priliku da ovu pobedu posvetim porodici Žižović. On je ovo započeo, mi smo završili... Mi smo svi uz njega, uz njegovu porodicu, i dalje ćemo nastaviti u tom pravcu.

Ko je bio trener Radničkog? Mladen Žižović - biografija

Žižović je pre 44 godine rođen u Bosni i Hercegovini, u Rogatici, a pre deset dana je došao u klub iz Kragujevca.

Mladen Žižović / Foto: Profimedia

Činio je čuda sa sa Borcem iz Banjaluke, a Radnički je preuzeo posle smene Aleksandra Lukovića.

