Fudbal

LAMIN JAMAL OTKRIO: "Teško mi je da živim kao prosečan osamnaestogodišnjak"

Filip Milošević

02. 12. 2025. u 19:15

Fudbaler Barselone, Lamin Jamal, otkrio je u jednom intervjuu da mu je teško da živi život kao prosečan osamnaestogodišnjak.

FOTO: Tanjug/AP

Prema Jamalu, zbog njega su deca ponovo počela da nose fudbalske dresove, a navijači su se vratili gledanju utakmica.

- Ljudi mi govore da su zbog mene ponovo počeli da gledaju fudbal. Moja majka sada gleda svaku utakmicu. Deca više nisu nosila fudbalske dresove u školi, ali taj trend se sada vratio.

Čak i turisti u Barseloni kupuju dresove Barse sa brojem 10. To me je nateralo da shvatim nešto: teško mi je da živim život prosečnog osamnaestogodišnjaka. Čak i da želim, ne bih mogao. Svako drugo dete samo ide kući iz škole. Ja, međutim, idem na trening, fotografi stoje ispred moje kuće, a deca na ulici nose dresove sa mojim brojem - rekao je Jamal.

