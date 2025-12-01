SKANDAL! Navijači čuvenog kluba upali na trening, pretukli igrače, šamarali sportskog direktora!

Najnovije vesti iz sporta - kao da su "pobegle" iz rubrike "crna hronika".

Foto: Vladimir Zapletin / Alamy / Profimedia

U noći između 30. novembra i 1. decembra, odnosno između nedelje i ovog ponedeljka, nakon poraza Nice od Lorijena rezultatom 3:1 u francuskoj Ligi 1, došlo je do velikog skandala.

Oko 400 navijača Nice (poznatih kao "orlovi") čekalo je klupski autobus ispred trening centra u Nici, a kada je ekspedicija stigla sa gostovanja, huligani su upali na teren.

Kada je videlo kolika rulja trči, obezbeđenje se, prosto, sklonilo u stranu, dozvolivši navijačima prolazak kroz glavni ulaz.

Užas je trajao nekoliko minuta, a navijači su izrazili bes zbog loših rezultata u novembru: tim je izgubio sve utakmice u Ligi 1 (pet poraza) i Ligi Evrope (dva poraza),

Vezni igrač Žeremi Boga i napadač Terem Mofi bili su najviše na meti – udarani su pesnicama, pljuvani, bačeni na zemlju i šutirani.

🚨 Total chaos at Nice! 🤯



Several OGC Nice players — including Boga 🇨🇮 and Moffi 🇳🇬 — were reportedly hit, insulted and confronted by angry fans after the loss to Lorient.



Even Florian Maurice was targeted. Tense atmosphere… 😱🔥 pic.twitter.com/xFJI2uADZ2 — SleeperFootballNews (@SleeperFootNews) December 1, 2025

Boga je posebno bio na meti jer je ne tako davno pozvao navijače Olimpika iz Marseja na utakmicu Nice, što je izazvalo dodatni bes kod domaćih pristalica (Boga se kasnije izvinio na Instagramu).

Sportski direktor šamaran, spasili ga telohranitelji!

Sportski direktor Florijan Moris. koji je na toj poziciji od 6. juna 2024., dobio je nekoliko šamara, ali ga je spasao tim telohranitelja, dok su igrači bili manje zaštićeni.

Navijači su tokom incidenta tražili ostavku i Morisa i generalnog direktora Fabrisa Bokea (koji je otpušten tokom dana), ali su podržali trenera Franka Aisa.

Klub je, očekivano, osudio nasilje, a policija je pokrenula istragu, ali to nije sve. Moguće su sada sankcije Nici i od strane FIFA i od strane francuske lige, a kazne bi mogle da budu i zatvaranje stadiona za naredne utakmice.

