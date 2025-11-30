Fudbal

LAUTARO MARTINEZ DONEO POBEDU INTERU! Argentinac sa nova dva gola postao najbolji strelac "Serije A"

Filip Milošević

30. 11. 2025. u 17:23

Fudbaleri Intera pobedili su danas u gostima ekipu Pize rezultatom 2:0 u utakmici 13. kola italijanske Serije A.

Foto: Profimedia

Oba gola za Inter postigao je Lautaro Martinez u 69. i 83. minutu i tako postao najbolji strelac lige u ovom momentu.

Fudbaleri Intera se posle trijumfa protiv Pize nalaze na trećem mestu na tabeli Serije A sa 27 bodova. Piza je trenutno na 18. poziciji sa 10.

Inter će u narednom, 14. kolu italijanskog prvenstva dočekati Komo, dok će Piza na svom terenu igrati sa Parmom.

Fudbaleri Lećea su ranije danas na svom terenu savladali Torino, 2:1.

