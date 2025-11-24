VLADIMIR PUTIN SE VANREDNO OGLASIO! Spuštena i ruska zastava...
Najnovije vesti iz Rusije ne tiču se ovoga puta rata u Ukrajini, međunarodnih sankcija ili pregovora o završetku sukoba koji Ruska Federacija naziva "Specijalna vojna operacija", ali čim se i Vladimir Putin, ruski predsednik, oglasio - jasno je da je u pitanju značajan događaj.
Umro je možda najčuveniji ruski fudbaler svih vremena, i to u stotoj godini života, Nikita Simonjan, a zbog toga je čak i u UEFA, koja je izbacila Ruse iz svih takmičenja u proleće 2022., danas ispred svog sedišta spustilu rusku trobojku na pola koplja.
Od legendarnog fudbalera Putin se oprostio telegramom saučešća, a "Novosti" vam u celosti prenose šta je u njemu prvi čovek Rusije poručio:
„Preminuo je briljantan, izvanredni čovek, bezgranično posvećen svom izabranom cilju, istinska legenda ruskog i svetskog fudbala. Zbog svoje veštine, snage duha i odanosti timu, Nikitu Simonjana su cenili saigrači iz Spartaka i reprezentacije, poštovali su ga protivnici, a iskreno voleli milioni navijača, za koje je bio prepoznati idol.
Svetlo sećanje na Nikitu Pavloviča Simonjana zauvek će ostati u srcima njegove porodice i prijatelja, njegovih učenika i svih poštovalaca 'sporta broj jedan' u Rusiji“, navodi se u telegramu ruskog predsednika.
Nikita Pavlovič Simonjan, najbolji strelac moskovskog Spartaka svih vremena, preminuo je u 100. godini, saopštio je kasno sinoć njegov bišvi klub klub.
"Olimpijski šampion, šestostruki šampion SSSR-a i petostruki osvajač Kupa SSSR-a kao igrač i trener. Izražavamo iskreno i najdublje saučešće njegovoj porodici i prijateljima", ističe se u objavi Spartaka na društvenoj mreži "X".
Simonjan je od 1949. do 1959. godine bio član Spartaka za koji je dao 133 gola na 233 utakmice.
Bio je član reprezentacije Sovjetskog Saveza koja je 1956. godine u Melburnu osvojila olimpijsko zlato.
