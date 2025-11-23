HAOS U FIFA ZBOG RONALDA! Ovo niko nije očekivao pred Svetsko prvenstvo u fudbalu
Najnovije fudbalske vesti su više nego nesvakidašnje.
Naime, FIFA je po hitnom postupku povukla iz upotrebe plakat za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. - a za sve su "krivi" navijači Kristijana Ronalda.
Svetska kuća fudbala isprva uopšte nije stavila čuvenog Portugalca na zvanični poster za Mundijal koji će u godini pred nama organizovati zajedno Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a to se uopšte nije svidelo Ronaldovim pristalicama.
Više miliona njih je na razne načine, putem društvenih mreža, izrazilo svoje zaprepašćenje što Kristijanovog lika nema među mnogim odabranima za plakat i...
FIFA je ustuknula pred tolikom pobunom.
Poster koji je izgledao ovako...
... sada je povučen iz upotrebe.
Pojedini mediji javljaju da novi izgleda ovako (desni deo objave)...
... međutim, to je bilo za prethodno prvenstvo sveta, pa se još čeka da se vidi novo idejno rešenje za poster za fudbalski šampionat planete (na kome, nažalost, Srbija neće igrati).
Ako vas zanima sport, i to ne samo fudbal, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
