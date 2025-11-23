HAOS U FIFA ZBOG RONALDA! Ovo niko nije očekivao pred Svetsko prvenstvo u fudbalu

Najnovije fudbalske vesti su više nego nesvakidašnje.

Foto: Depositphotos

Naime, FIFA je po hitnom postupku povukla iz upotrebe plakat za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. - a za sve su "krivi" navijači Kristijana Ronalda.

Svetska kuća fudbala isprva uopšte nije stavila čuvenog Portugalca na zvanični poster za Mundijal koji će u godini pred nama organizovati zajedno Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a to se uopšte nije svidelo Ronaldovim pristalicama.

Više miliona njih je na razne načine, putem društvenih mreža, izrazilo svoje zaprepašćenje što Kristijanovog lika nema među mnogim odabranima za plakat i...

FIFA je ustuknula pred tolikom pobunom.

Poster koji je izgledao ovako...

The first official poster of the 2026 World Cup. 🏆 pic.twitter.com/2Ny9ccfSvy — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 19, 2025

... sada je povučen iz upotrebe.

Pojedini mediji javljaju da novi izgleda ovako (desni deo objave)...

🚨 FIFA’s official account has 𝗥𝗘𝗠𝗢𝗩𝗘𝗗 the official 2026 World Cup poster from its social media pages! 😱❌



They deleted it after receiving a large number of negative comments because Cristiano Ronaldo was not included on the poster. 👀



FIFA then added Cristiano Ronaldo… pic.twitter.com/27IzXbEzqT — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 21, 2025

... međutim, to je bilo za prethodno prvenstvo sveta, pa se još čeka da se vidi novo idejno rešenje za poster za fudbalski šampionat planete (na kome, nažalost, Srbija neće igrati).

Ako vas zanima sport, i to ne samo fudbal, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

