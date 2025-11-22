NJUKASL ZAUSTAVIO MANČESTER SITI: Barns heroj "svraka" u pobedi čekanoj šest godina

KRAJ serije pobeda Mančester sitija. "Građani" su kao gosti poraženi u 12. kolu Premijer lige od Njukasla sa 2:1 i prekinuli su niz od četiri trijumfa u svim takmičenjima.

"Svrake" su do trijufma došli zahvaljujući sjajnom Harviju Barnsu koji je postigao oba gola. On je precizan bio u 63. i 70. minutu. Jedini strelac za "građane" bio je Ruben Dijas u 68. minutu.

Englez je inače prvi igrač ekipe koju trenira Edi Hau da je postigao dva gola na jednoj utakmici protiv Sitija još od Alana Širera koji je to uradio u novembru 2003. godine.

Harvey Barnes is the first Newcastle player to score twice in a Premier League game against Manchester City since Alan Shearer in November 2003. ⚽⚽ pic.twitter.com/lz4teYMqWY — Squawka (@Squawka) November 22, 2025

Ovo je bila prva pobeda Njukasla nad Mančester sitijem u Premijer ligi od januara 2019. godine.

Tim Pepa Gvardiole se nalazi na trećem mestu na tabeli engleskog prvenstva sa 22 boda, dok je ekipa sa "Sent Džejms parka" na 14. poziciji sa 15.

Fudbaleri Mančester sitija će u narednom 13. kolu dočekati Lids, dok će Njukasl gostovati Evertonu.

