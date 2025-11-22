VLAHOVIĆ NA UDARU RASISTA: Srbinu upućene užasne uvrede, Kostić pogodio u remiju Juventusa

JUVENTUS opet nije pobedio. "Stara dama" je u 12. kolu Serije A odigrala nerešeno - 1:1 protiv Fiorentine na "Artemio Frankiju". Ipak, ovaj meč obeležio je i jedan skandal.

Naime, srpski reprezentativac Dušan Vlahović našao se na udaru rasista sa tribina stadiona u Firenci koji su svom nekadašnjem ljubimcu uputili užasne uvrede..."Ti si ciganin, ti si ciganin", uzvikivali su tifozi Fiorentine dok je Vlahović čekao da izvede penal koji će naknadno biti poništen intervencijom iz VAR sobe...

Hteo je 25-godišnji napadač i da napusti teren koji je pet godina zvao svojim domom, ali ga je sudija Daniele Doveri molio da ostane u igri, uputio mu i izvinjenje... On je uslišio apel glavnog arbitra, potom je i Luka Ranijeri otrčao do tribine sa najvatrenijim pristalicama Fiorentine i tražio da se umire kako ne bi došlo do prekida...

Kada se utakmica nastavila, prvo je Doveri poništio prethodno dosuđen jedanaesterac. Nejasno zbog čega jer se na snimku videlo kako španski štoper Pablo Mari sa obe ruke ruši Vlahovića u šesnastercu... Ipak, drugi Juventusov Srbin se potrudio da nepravdu ispravi.

Filip Kostić je sa 25 metara u finišu prvog dela lansirao projektil za vođstvo "stare dame", ali je istom merom u drugom poluvremenu uzvratio Roland Mandragora i postavio konačan rezultat - 1:1.

Juventus se posle novog remija nalazi na šestom mestu u Seriji A sa 20 bodova, "viola" je na poslednjoj 20. poziciji sa šest.

