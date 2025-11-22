BRUTALNA PARTIJA KOŠARKAŠA REALA! Teo Maledon MVP kola Evrolige

Košarkaš Reala Teo Maledon proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 12. kola Evrolige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Foto: Profimedia

Maledon je u pobedi Reala kod kuće nad Žalgirisom (100:99) ostvario indeks korisnosti 34.

Francuz je za 22 minuta na terenu dao 25 poena (7/8 za dva, 11/11 slobodna bacanja), a imao je i pet asistencija, tri skoka i dve ukradene lopte.

Zanimljivo je da su bolji indeks od Maledona u 12. kolu imala dvojica košarkaša, ali su njihove ekipe izgubile, pa je nagrada pripala košarkašu Reala.

Košarkaš Pariza Džastin Robinson je u porazu od Olimpijakosa (98:84) imao indeks 39, a bek Žalgirisa Silven Fransisko 37.

