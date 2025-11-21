Fudbal

PAO POTPIS NA MARAKANI! Crvena zvezda dovela bivšeg fudbalera Partizana

21. 11. 2025. u 11:43

Srpski fudbaler Dragan Bojat novi je igrač Crvene zvezde, saopštio je danas klub iz Beograda.

Bojat (22) je sa Zvezdom potpisao ugovor na dve i po godine, a u klub dolazi kao slobodan igrač nakon raskida ugovora sa Novim Pazarom.

"Zahvalan sam Crvenoj zvezdi na prilici koju mi je dala. Time je još jednom pokazala da je ne samo sportska sila, već i prava institucija ove zemlje, čuvar tradicije i vrednosti koje nas određuju", rekao je Bojat, a prenosi sajt kluba.

Zvezda je saopštila da će Bojat u narednom periodu biti prosleđen na pozajmicu u klub koji će mu omogućiti kontinuitet u igri i dalji razvoj, kako bi spreman dočekao buduće obaveze.

Srpski fudbaler je prošao omladinsku školu Partizana, a u seniorskoj konkurenciji igrao je za Novi Pazar.

