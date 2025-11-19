HRVATSKI REPREZENTATIVAC IZAZVAO SKANDAL: Odmah ga proglasili negativcem

Hrvatska je možda, u sportskom smislu, radosna zbog novog plasmana tamošnje reprezentacije na Svetsko prvenstvo u fudbalu, ali jedan član "vatrenih" je na udaru kritika.

Foto: AP

Evo kako je o tome javnost obavestio zagrebački "Večernji list":

"Hrvatski reprezentativac izazvao skandal na društvenim mrežama, odmah ga proglasili negativcem



Hrvatski fudbalski reprezentativac i štoper Fiorentine, Marin Pongračić, našao se u središtu medijske pažnje u Italiji.

Njegov naizgled bezazlen potez na društvenim mrežama izazvao je lavinu negativnih reakcija, a zbog svega se morao oglasiti i sam vrh kluba kako bi smirio situaciju.

Pravi je potres u talijanskim sportskim medijima izazvao potez Marina Pongračića, koji je jednim klikom na sebe navukao bes dijela javnosti. Naime, nakon što je Fiorentina zvanično objavila vest o prevremenom raskidu saradnje s trenerom Stefanom Piolijem, hrvatski štoper je "lajkovao" tu objavu. Iako se takav potez može protumačiti na razne načine, u Italiji je shvaćen kao otvoreno likovanje zbog odlaska trenera, zbog čega je Pongračić promptno označen kao negativac i jedan od onih koji su "radili protiv trenera". Cela situacija postala je glavna tema rasprava među navijačima Viole, koji su u Pongračićevom potezu videli potvrdu loše atmosfere u svlačionici.

Otkaz Stefanu Pioliju nije bio neočekivan, s obzirom na katastrofalan ulazak Fiorentine u novu sezonu. Klub iz Firence jedna je od samo tri ekipe iz najjačih pet evropskih liga, uz Vulverhempton i Veronu, koja još uvek nije ostvarila prvenstvenu pobedu. Loš učinak od četiri remija i šest poraza u svim nadmetanjima, uz ispadanje u ranoj fazi Kupa, bio je kap koja je prelila čašu strpljenja uprave. Kao Piolijev naslednik imenovan je Paolo Vanoli, koji je debitovao remijem 2:2 na gostovanju kod Đenove, no sjena koju je bacio Pongračićev potez još uvek se nadvija nad klubom", piše pomenuti medij.

