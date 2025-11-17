PRST U OKO ZAPADU! Reprezentativac Rusije oblači dres Crvene zvezde?

Crvena zvezda radi intenzivno na pojačanjima za zimski prelazni rok!

Prema najnovijim saznanjima iz Sankt Peterburga, na Marakani se razmatra dolazak Aleksandra Soboljeva, snažnog centarfora Zenita koji je spreman za novi izazov u karijeri. Dobri odnosi dva kluba mogli bi da ubrzaju čitav proces, a jedna od opcija je i pozajmica do kraja sezone.

Soboljev, visok čak 195 centimetara, navodno želi sredinu u kojoj će imati punu minutažu i boriti se za trofeje, što Zvezda može da ponudi. U klubu veruju da bi reprezentativac Rusije mogao da dobije prostor da se nametne tokom proleća, a njegova ideja je jasna – ukoliko odigra polusezonu na vrhunskom nivou, otvorio bi sebi mogućnost za transfer u najjače evropske lige.

Plan je da Zenit tokom pozajmice pokrije veći deo plate, dok bi Zvezda dobila šest meseci da proceni da li je Soboljev dugoročno rešenje za vrh napada. Beograđani žele da ugovore i pravo preče kupovine na leto, ukoliko centarfor ispuni očekivanja.

Soboljev je u leto 2024. godine stigao u Zenit za 10 miliona evra. Za nacionalni tim upisao je 14 nastupa i šest pogodaka.

Crveno-beli paralelno prate još nekoliko kandidata u Evropi, a konačna odluka o novom napadaču biće doneta do 20. decembra. Procena u klubu je da je, uz Marka Arnautovića i Bruna Duartea, ekipi potreban još jedan jak adut u ofanzivi.

