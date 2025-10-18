Fudbal

ČELSI PRODUBIO KRIZU NOTINGEM FORESTA: "Plavcima" poluvreme dovoljno za pobedu u Premijer ligi

18. 10. 2025. u 15:46

VRATILA se Premijer liga nakon reprezentativne pauze. Prvi meč 8. kola odigrali su Notingem Forest i Čelsi. Na kraju su se radovali "plavci" koji su trijumfovali sa 3:0.

ЧЕЛСИ ПРОДУБИО КРИЗУ НОТИНГЕМ ФОРЕСТА: Плавцима полувреме довољно за победу у Премијер лиги

FOTO: Tanjug/AP/Bradley Collyer

Nastavila se loša forma "šumara" koji već 10 mečeva u svim takmičenjima ne znaju za pobedu. 

Iako su u prvih 45 minuta mreže mirovale, sjajno drugo poluvreme odigrali su izabranici Enca Mareske koji su u tom delu susreta razbili rivala.

Čelsiju je samo tri minuta bilo potrebno da postigne dva gola. Najpre je u 49. Džoš Ačempong pogodio za 1:0, da bi prednost u 52. minutu duplirao Pedro Neto.

Konačan rezultat utakmice postavio je Ris Džejms u 84. minutu. Vredi istaći i da su gosti sa desetoricom na terenu završili meč, pošto je crveni karton dobio Malo Gusto u 87.

Srpski reprezentativac Nikola Milenković odigrao je celu utakmicu za Notingem Forest, ali nije pomogao da se izbegne ubedljiv poraz.

Posle ovog meča, "šumari" su na 17. mestu na tabeli sa pet bodova, dok je Čelsi na četvrtoj poziciji sa 14.

