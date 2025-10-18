ČELSI PRODUBIO KRIZU NOTINGEM FORESTA: "Plavcima" poluvreme dovoljno za pobedu u Premijer ligi
VRATILA se Premijer liga nakon reprezentativne pauze. Prvi meč 8. kola odigrali su Notingem Forest i Čelsi. Na kraju su se radovali "plavci" koji su trijumfovali sa 3:0.
Nastavila se loša forma "šumara" koji već 10 mečeva u svim takmičenjima ne znaju za pobedu.
Iako su u prvih 45 minuta mreže mirovale, sjajno drugo poluvreme odigrali su izabranici Enca Mareske koji su u tom delu susreta razbili rivala.
Čelsiju je samo tri minuta bilo potrebno da postigne dva gola. Najpre je u 49. Džoš Ačempong pogodio za 1:0, da bi prednost u 52. minutu duplirao Pedro Neto.
Konačan rezultat utakmice postavio je Ris Džejms u 84. minutu. Vredi istaći i da su gosti sa desetoricom na terenu završili meč, pošto je crveni karton dobio Malo Gusto u 87.
Srpski reprezentativac Nikola Milenković odigrao je celu utakmicu za Notingem Forest, ali nije pomogao da se izbegne ubedljiv poraz.
Posle ovog meča, "šumari" su na 17. mestu na tabeli sa pet bodova, dok je Čelsi na četvrtoj poziciji sa 14.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ZBOG OVOGA SE OGLASILA I EVROLIGA: Svi pričaju o sceni nakon meča Zvezda - Real (FOTO)
18. 10. 2025. u 10:36
BIVŠI REPREZENTATIVAC ŽESTOKO UDARIO PO FSS: Krstajić bez iskustva postao selektor - To nije normalno
18. 10. 2025. u 14:39 >> 14:40
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli
TRADICIONALNO teško gostovanje očekuje "parni valjak" kojeg će u 12. kolu Superlige Srbije ugostiti TSC (18.30).
18. 10. 2025. u 07:40
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)