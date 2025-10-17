MOTIV VIŠE, PUNE TRIBINE „KARAĐORĐA“ : Fudbaleri Vojvodine u subotu (18) dočekuju Radnički 1923

KAPIJE stadiona „Karađorđe“, po odluci uprave FK Vojvodina, biće širom otvorene u subotu, u 18 časova, kada fudbaleri novosadskog superligaša dočekuju Radnički 1923, namereni da uknjiže nove bodove.

N.Mihajlović

U tome će im, kako su u današnjem razgovoru sa novinarima potvrdili Miroslav Tanjga, šef stručnog štaba i Milutin Vidosavljević, „veznjak“, biti neophodna pomoć navijača, za koje je ulaz slobodan.

– Pauza nije nam previše donela, pošto i dalje imamo dosta igrača koji su pod virusima. Imali smo i nekoliko reprezentativaca, a tek juče se vratio Sičendže. Rosić je imao problem sa virusom i zato nije putovao u Andoru, Ranđelović jeste, a poslednja dva dana je trenirao sa nama. Uroš Nikolić je i dalje van stroja, kao i Lukas Baros. Posle desetak dana pridružio nam se Njegoš Petrović, a Poletanović i Medojević su takođe imali problema sa virusom. Objektivno, pred ovakvu jednu bitnu utakmicu, imamo mnogo problema, ali sa tim moramo da se nosimo- ističe Tanjga.

Novosadski starteg takođe ističe da na raspolaganju ima dovoljan broj igrača da dobije meč sa Kragujevčanima.

- Moramo da igramo agresivno, na pobedu, da budemo hrabri, da verujemo u naš kvalitet i da verujemo da možemo svakog da pobedimo. S druge strane, ako ne budemo na našem nivou, možemo od svakog i da izgubimo. Posle dva poraza i jednog remija u poslednje tri utakmice, moramo da mislimo samo na pobedu. Daćemo sve da pobedimo. Publika bi mogla da dođe u malo većem broju, jer bi nam podrška sa tribina mogla biti od pomoći. Ja nažalost neću biti na klupi, ali ću biti na stadionu zbog tog famoznog crvenog kartona zato što sam ušao pola metra u teren – kaže Tanjga.

Milutin Vidosavljević, igrač sredine terena, takođe veruje da uz pomoć sa tribina njegov tim može do tri boda.

– Očekuje nas veoma teška utakmica, za nas od velikog značaja, jer znamo kakvi su rezultati u poslednjih nekoliko mečeva. Moramo da izađemo na teren i da budemo maksimalno agresivni. Pobeda bi nam u ovom momentu mnogo značila. Svaki igrač koji počne meč i koji uđe sa klupe daće svoj maksimum. Pozvao bih i naše navijače da dođu u što većem broju, jer svi zajedno možemo da napravimo mnogo. Radnički je organizovana ekipa i neće biti lako. Analizirali smo rivala, ali gledamo samo nas i želimo da damo maksimum da osvojimo tri boda – istakao je Vidosavljević.

STATISTIČKI PARAMETRI

Vojvodina i Radnički su do sada odigrali ukupno 43 takmičarse utakmice. Vojvodina ima 23 pobede, 12 nerešenih i 8 poraza a gol razlika je 81 : 46, takođe u korist Vojvodine.

Kao domaćini, Novosađani u 19 utakmica imaju 13 pobeda, pet remija i samo jedan poraz a gol razlika na „Karađorđu“ je 48 : 16.

Na poslednjoj utakmici dva rivala u Novom Sadu, u prošlom prvestvu, rezultat je bio remi bez pogodaka.