PALE, CENTAR BOKSERSKOG SVETA: Otvoreno balkansko prvenstvo

Otvoreno prvenstvo Balkana u boksu za muškarce i žene u kadetskoj, juniorskoj, omladinskoj i seniorskoj konkurenciji biće održano od 14. do 19. oktobra na Palama pod okriljem Evropske bokserske konfederacije (EUBC), saopšteno je iz BSS.

FOTO: BSS

Otvoreno prvenstvo Balkana biće održano u sportskoj dvorani "Peki" na Palama.

Svečana ceremonija otvaranja Prvenstva Balkana, koje zajednički organizuju Bokserski savezi Srbije i BiH, zakazana je za 14. oktobar uz defile svih učesnika ovog takmičenja, kao i kulturno-umetnički i zabavni program.

Žensku selekciju Srbije na Otvorenom prvenstvu Balkana čine:

kadetkinje: do 48 kg Jana Nataroš, 51 kg Anabela Todorović, 57 kg Mia Topić.

juniorke: do 52 Nataša Lukić, 57 kg Jovana Damjanović, 60 kg Jovana Devetaković, 63 kg Mirjana Mastilović.

omladinke: do 48 kg Melinda Utaši, 50 kg Jelena Šešo, 52 kg Nikolina Džida, 54 kg Nada Krivačević, 57 kg Lejla Sejdi, 60 kg Milica Pantelić, 63 kg Dunja Vuksić, 70 kg Sonja Vukšić.

seniorke: do 52 kg Sanja Mitić, 57 kg Anđela Branković, 60 kg Jelena Zekić, 63 kg Kristina Kuluhova, 66 kg Anastasija Lukajić, 70 kg Nikolina Gajić /rezerva Anastasija Bošković, 75 kg Milena Matović /rezerva Lea Blagojević.

Reprezentaciju Srbije predvodiće selektor svih ženskih boks reprezentacija Srbije Mirko Ždralo i glavni trener Pedro Granado Rancelo.

Muška selekcija Srbije na Otvorenom prvenstvu Balkana nastupiće u sledećem sastavu:

kadeti: do 40kg Maksim Kovačević, 44 kg David Simić, 46 kg Vuk Beletić, 48 kg Almir Župić, 50 kg Stefan Kolovski, 52 kg Ognjen Stanković, 54 kg Todor Lučić, 57 kg David Damjanović, 60kg Mihajlo Jovanović, 63 kg Miloš Tijanić, 67 kg Viktor Ranković, 70 kg Dragan Todorović, 80 kg Viktor Majstorović.

juniori: do 46 kg Pavle Popović, do 48 kg Mario Petrovski, 52 kg Jovan Dimitrijević, 54 kg Teodor Josijević, 57 kg Vuk Berklović, 60 kg Strahinja Filić, 63 kg Vukašin Nešić, 66 kg Vuk Čedić, 75 kg Andrija Trajković, 80+ kg Zejd Gicić.

omladinci: do 51 kg Nikola Maksimović, 54 kg Filip Stanojević, 57 kg Nikola Bogatinoski, 63,5 kg Petar Sandić, 67 kg Vasilije Đurđević, 75 kg Ognjen Vučićević, 80 kg Đorđe Đorić, 86 kg Veljko Ristić, 92 kg Kevin Major, +92 kg Nemanja Anđelković.

seniori: 51 kg Omer Ametović, 54 kg Artur Ngaptijan 54, 60 kg Stefan Camović, 63,5 kg Sejdi Nazif, 67 kg Filip Džida, 71 kg Hamza Rašljanin, 75 kg Almir Memić Almir, 92 kg Marko Pižurica, +92 kg Aleksandar Manić.

Reprezentaciju Srbije predvodiće selektori Milan Piperski i Branislav Jovičić, kao i treneri Horheo Fromet i Vuk Milisav Simić.

"Izgradnja jakih veza i kompaktnosti to je uvek bila misija boksa, sporta koji ujedinjuje, osnažava i hrabri. Otvoreno prvenstvo Balkana koje će biti održano na Palama u organizaciji BSS i BS BiH, koje je otvorenog tipa i pravo učešća imaju aposlutno sve zemlje sveta, je novi vid progresije i osnaživanja plemenite veštine. Saradnja, razvoj i usavršavanje boksa, ali i širenje prijateljstva su primarni cilj ovog šampionata. Biće ovo jedan sjajan sportski događaj koji će pokazati da je viteški sport savršeni kanal dijaloga i saradnje", rekao je predsednik BSS Nenad Borovčanin.